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    Şahul gălăţean în topul naţional: CSM Galaţi pe locul 3 în Divizia A

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Şahul gălăţean în topul naţional: CSM Galaţi pe locul 3 în Divizia A

Catalin RĂDULESCUSport14.10.2026

Şahul gălăţean în topul naţional: CSM Galaţi pe locul 3 în Divizia A

La Eforie Nord s-au disputat meciurile din cadrul Diviziei A la şah pe echipe. Oraşul de la Dunăre a fost reprezentat de cele două echipe de tradiţie: CSM Galaţi şi ACS Smart Galaţi.

CSM Galaţi, cu formula: Marius Manolache, Dragoş Ştefan Leu, Răzvan Cătălin Tudoroiu, Simion Alexandru Barbu, George Ciprian Cernencu, Alexandru Mohonea, Andrei Simulescu, a terminat pe locul 3 cu 12 puncte după ce a înregistrat rezultatele: 5-1 cu Chimia Rm.Vâlcea, 3-3 cu Medicina Timişoara, 3-3 cu CS Universitar de Şah Bucureşti, 2-4 cu CS Otopeni, 4-2 cu CSM Cluj Napoca, 3-3 cu Alfil Piteşti, 5-1 cu Viitorul Urziceni, 3-3 cu Şah Suceava, 3,5-2,5 cu Logic Delta Tulcea.

ACS Smart Galaţi a încheiat competiţia pe locul 14 cu 8 puncte.

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