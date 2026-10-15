Oţelul Galaţi primeşte vizita celor de la FK Csikszereda

Cea de-a 12-a etapă din Superligă va fi deschisă de partida SC Oţelul Galaţi – FK Csikszereda care este programată vineri 16 octombrie, de la ora 18.00.

Echipa gălăţeană, care vine după o serie de cinci meciuri fără victorie nu prea mai are voie să facă paşi greşiţi mai ales pe teren propriu. Roş-alb-albaştrii, care nu vor putea conta pe Sylla, suspendat şi Ze Turbo, cu probleme familiare după decesul tatălui, sunt conştienţi că nu vor avea un meci uşor în faţa ciucanilor, care ocupă ultimul loc din clasament cu un singur punct dar sunt hotărâţi să depăşească perioada neagră şi nu concep decât varianta victorie. Revin în lotul Oţelului Lungu şi Andrezinho.

„Trebuie să câştigăm. Va fi un meci greu împotriva celor de la Miercurea Ciuc, deoarece au jucători buni şi un antrenor bun. Şi ei au schimbat antrenorul, am urmărit ultimele lor meciuri şi am văzut o echipă organizată, care luptă şi concurează. Nu va fi uşor nici pentru noi, nici pentru ei, dar încercăm să transmitem acest mesaj în timpul săptămânii, pentru a fi pregătiţi şi gata pentru meci.

Noi lucrăm pentru a fi mai buni în toate momentele jocului, nu doar cu mingea, ci şi fără minge. Ne antrenăm să fim mai buni în procesul ofensiv, creştem şi facem paşi în această direcţie, dar şi în tranziţii. Lucrăm pentru fazele fixe şi pentru celelalte momente ale jocului. Muncim din greu, iar acum jucătorii înţeleg mai bine ce vrem, sesiune după sesiune, şi ce avem nevoie.

Nu ne dorim doar să fim o echipă care joacă bine. Trebuie să concurăm. Desigur, cred că suntem mai aproape de victorie dacă jucăm bine, dar în acelaşi timp trebuie să fim agresivi şi concentraţi în toate momentele, pentru că avem nevoie de puncte. Trebuie să câştigăm. Iar dacă introducem mingea în poartă în trei pase, este în regulă. Noi muncim pentru această dorinţă şi trebuie să construim această mentalitate de a câştiga”, a declarat antrenorul portughez de la Oţelul Galaţi, Rui Duarte.