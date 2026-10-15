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    Incendiu la o casă din Nalbant, județul Tulcea: Un bărbat s-a autoevacuat și a fost transportat la spital

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Incendiu la o casă din Nalbant, județul Tulcea: Un bărbat s-a autoevacuat și a fost transportat la spital

Maria ROMANIŢĂRegional15.10.2026

Incendiu la o casă din Nalbant, județul Tulcea: Un bărbat s-a autoevacuat și a fost transportat la spital

Un incendiu puternic a izbucnit joi după-amiază la o locuință din localitatea Nalbant, județul Tulcea. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea au intervenit de urgență la fața locului cu două autospeciale de stingere pentru a localiza și lichida flăcările înainte ca acestea să se extindă la vecinătăți.

În momentul izbucnirii incendiului, în interiorul casei se afla un bărbat care a reușit să se autoevacueze la timp, înainte ca forțele de intervenție să ajungă la adresă. Victima a fost preluată imediat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Tulcea pentru evaluare medicală și acordarea primului ajutor.

Din fericire, bărbatul nu a suferit arsuri, însă a fost transportat la o unitate spitalicească pentru investigații suplimentare. Autoritățile urmează să stabilească cu exactitate cauza probabilă de la care a pornit focul.

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