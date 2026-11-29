În contextul sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galaţi şi al Eparhiei Dunării de Jos, continuă în aceste zile, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, pelerinajul credincioşilor la sfintele moaşte.

În baldachinul special amenajat în proximitatea Catedralei, alături de moaştele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu şi ale celor doi prinţi, Sfinţii Martiri Ştefan şi Matei Brâncoveanu, au fost aşezate spre închinare şi odoarele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, aduse de la capela Muzeului Eparhial, precum şi moaştele Sfântului Apostol Andrei, din patrimoniul sacru al Reşedinţei Arhiepiscopale.

Deşi vremea este nefavorabilă, mii de credincioşi vin neîncetat, cu multă credinţă şi evlavie, să se închine şi să sărute cu pioşenie sfintele odoare. Pentru fiecare rugător, acest moment de reculegere aduce uşurare de poverile grijilor apăsătoare din aceste vremuri dificile, constituind totodată un izvor de pace, bucurie şi lumină în urcuşul duhovnicesc către marele Praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Ca semn al preţuirii şi al participării la această călătorie duhovnicească, printr-un program prestabilit coordonat de Sectorul social-filantropic al Centrului Eparhial şi cu sprijinul parohiilor din municipiul Galaţi, toţi pelerinii sunt miruiţi şi primesc în dar iconiţe, ceai cald şi cornuri.

La buna desfăşurare a acestei acţiuni filantropice îşi aduc contribuţia voluntarii din parohiile oraşului, alături de elevii Seminarului Teologic „Sfântul Andrei” şi de studenţii teologi gălăţeni.

Sfintele moaşte vor rămâne aşezate spre închinare până pe 30 noiembrie, ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, transmite Pr. Rareş Bucur, Arhiepiscopia Dunării de Jos.