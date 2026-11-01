Now Reading: Repetiție la fileu pentru derbiurile cu Corona și Steaua: CSM Arcada Galați a învins în minimum de seturi pe U Cluj și s-a instalat în fotoliul de lider. La 16 ani, Tudor Calciu a debutat în primul eșalon

1
  • 01

    Repetiție la fileu pentru derbiurile cu Corona și Steaua: CSM Arcada Galați a învins în minimum de seturi pe U Cluj și s-a instalat în fotoliul de lider. La 16 ani, Tudor Calciu a debutat în primul eșalon

Light Dark

Repetiție la fileu pentru derbiurile cu Corona și Steaua: CSM Arcada Galați a învins în minimum de seturi pe U Cluj și s-a instalat în fotoliul de lider. La 16 ani, Tudor Calciu a debutat în primul eșalon

Catalin RĂDULESCUSport01.11.2026

Repetiție la fileu pentru derbiurile cu Corona și Steaua: CSM Arcada Galați a învins în minimum de seturi pe U Cluj și s-a instalat în fotoliul de lider. La 16 ani, Tudor Calciu a debutat în primul eșalon

Divizia A1 la volei masculin a programat sâmbătă partidele celei de-a doua etape. La prima apariție în fața propriilor suporteri din acest sezon, CSM Arcada Galați a confirmat pronosticurile și a obținut o victorie scurtă în fața nou-promovatei U Cluj.

Antrenorul Răzvan Tănăsescu a început cu formula standard: Kubicki, Bala 5 puncte, Krzic 3 p, Weber 3 p, Iereschenko 4 p, Stalekar 2 p – Kosinski, iar primul set s-a terminat cu 25-19.

Cu o formulă nouă: Bratu 3 p, Lopez 8 p, Runcan 8 p, Calciu 6 p, un puști foarte talentat care la 16 ani a debutat cu succes în tricoul vicecampioanei României, De Bairros 5 p, Butnaru 5 p – Kosinski, echipa gălățeană și-a adjudecat și următoarele două seturi la 17 și 22.

Clujenii au condus de câteva ori în setul trei: 6-3, 8-4, 15-13, dar băieții noștri nu s-au pierdut cu firea, iar juniorul Calciu a închis meciul. Rezultat final: CSM Arcada Galați – U Cluj 3-0 (19, 17, 22).

CSM Arcada Galați se instalează în fotoliul de lider cu maximum de puncte și fără set pierdut. Urmează o săptămână de foc pentru formația din orașul de la Dunăre, cu două derbiuri: CSM Corona Brașov, miercuri, 4 noiembrie, de la ora 19:00, și Steaua București, luni, 9 noiembrie, la Sala Sporturilor „Dunărea”.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote1PointsDownvote

1 Votes: 1 Upvotes, 0 Downvotes (1 Points)

1In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

400 voturi MonitorulDeGalati.ro

BeautyStartupconsultanta achizitii publiceAdmitereDetectivMica Publicitate 2OnReminderVeterinar

Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp