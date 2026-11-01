Repetiție la fileu pentru derbiurile cu Corona și Steaua: CSM Arcada Galați a învins în minimum de seturi pe U Cluj și s-a instalat în fotoliul de lider. La 16 ani, Tudor Calciu a debutat în primul eșalon

Divizia A1 la volei masculin a programat sâmbătă partidele celei de-a doua etape. La prima apariție în fața propriilor suporteri din acest sezon, CSM Arcada Galați a confirmat pronosticurile și a obținut o victorie scurtă în fața nou-promovatei U Cluj.

Antrenorul Răzvan Tănăsescu a început cu formula standard: Kubicki, Bala 5 puncte, Krzic 3 p, Weber 3 p, Iereschenko 4 p, Stalekar 2 p – Kosinski, iar primul set s-a terminat cu 25-19.

Cu o formulă nouă: Bratu 3 p, Lopez 8 p, Runcan 8 p, Calciu 6 p, un puști foarte talentat care la 16 ani a debutat cu succes în tricoul vicecampioanei României, De Bairros 5 p, Butnaru 5 p – Kosinski, echipa gălățeană și-a adjudecat și următoarele două seturi la 17 și 22.

Clujenii au condus de câteva ori în setul trei: 6-3, 8-4, 15-13, dar băieții noștri nu s-au pierdut cu firea, iar juniorul Calciu a închis meciul. Rezultat final: CSM Arcada Galați – U Cluj 3-0 (19, 17, 22).

CSM Arcada Galați se instalează în fotoliul de lider cu maximum de puncte și fără set pierdut. Urmează o săptămână de foc pentru formația din orașul de la Dunăre, cu două derbiuri: CSM Corona Brașov, miercuri, 4 noiembrie, de la ora 19:00, și Steaua București, luni, 9 noiembrie, la Sala Sporturilor „Dunărea”.