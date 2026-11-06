Galaţi: Întrerupere temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi. UPDATE: Distrigaz Sud Reţele aduce precizări suplimentare

UPDATE: Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări suplimentare cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi:

„Ca urmare a unui defect înregistrat la un element din cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasată pe strada Doctor Petrini Mihail, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă ieri, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 22:00.

Pentru remedierea respectivului defect este necesară închiderea unui tronson suplimentar de reţea de gaze naturale, astfel încât, ca urmare a acestei întreruperi neplanificate, vor fi afectaţi 3.075 clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Doctor Petrini Mihail, Traian Vuia, Ressu Camil, Nucului, Fernic Ionel şi pe Bulevardul Milcov, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi.

Echipele Distrigaz Sud Reţele se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2026, în jurul orei 18:30.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienţilor noştri şi le mulţumim pentru înţelegere.”

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ȘTIRE INIȚIALĂ: Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi:

„Ca urmare a unui defect înregistrat la un element din cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasată pe strada Doctor Petrini Mihail, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 22:00.”

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 365 clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Doctor Petrini Mihail, Traian Vuia, Ressu Camil, Nucului şi Fernic Ionel, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi.

Echipele Distrigaz Sud Reţele se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de mâine, 6 noiembrie 2026, în jurul orei 15:30.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.