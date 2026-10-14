De ce este mitul „gras și frumos” o amenințare la viață: Un chirurg din Galați a operat două ore cu 30 de kilograme de grăsime prăbușită peste mâini

Dr. Constantin Truș, cunoscut chirurg la Spitalul Județean din Galați, dărâmă un vechi mit românesc și trage un semnal de alarmă dur în privința obezității. Medicul explică faptul că, deși în trecut greutatea în exces era asociată în mod eronat cu o viață îndestulată și cu sănătatea, din punct de vedere medical realitatea este complet diferită. Dr. Truș subliniază pericolele majore ascunse în spatele kilogramelor în plus:

„Nu am nimic de împărțit cu persoanele supraponderale, dar am jurat acum peste douăzeci de ani să am grijă de sănătatea oamenilor. Din punct de vedere strict medical, a fi supraponderal este o amenințare directă la adresa sănătății, începând cu depunerea de grăsime abdominală și terminând cu riscurile coronariene și greutatea în exces pe care suntem nevoiți să o cărăm după noi.”

Pentru a ilustra acest pericol real, chirurgul a prezentat cazul recent al unei paciente de 40 de ani și 110 kilograme, venită la consult cu dureri abdominale, diabet și hipertensiune. Investigațiile au scos la iveală o tumoră ovariană masivă, de 25 pe 20 de centimetri. Din cauza riscurilor iminente și a masei adipoase care ar fi blocat instrumentele, abordul laparoscopic a fost exclus din start, fiind necesară o intervenție clasică, de urgență.

Intervenția a reprezentat o luptă fizică și medicală epuizantă pentru întreaga echipă, durând două ore în șir. Din cauza stratului gros de grăsime, care masca organele și presa instrumentele, fiecare segment de lângă intestine și vezică a trebuit inspectat minuțios, centimetru cu centimetru. Dr. Constantin Truș a descris plastic efortul depus pe parcursul operației salvatoare:

„În momentul în care ai 30 de kilograme de grăsime compactă prăbușită peste mâini, iar tu încerci să faci tăieturi și suturi de finețe… ei bine… poate fi dificil. Puneți vreo trei cărămizi mari peste acea mână și… succes să aveți mișcări precise în continuare. Două ore în care fiecare membru al echipei a ținut în unghiuri foarte strânse o greutate de 10-15 kilograme cu fiecare mână.”

După eforturi intense, tumora gigant a fost eliminată cu succes, iar pacienta se recuperează acum în siguranță sub tratament cu antibiotice. Dr. Truș își încheie mărturia cu un îndemn ferm către gălățeni pentru prevenție, controale medicale anuale și mai multă atenție la stilul de viață, reamintind că excesul de grăsime abdominală îngreunează masiv orice intervenție chirurgicală și crește dramatic riscul de infecții postoperatorii.