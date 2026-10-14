Trecere „inteligentă” de 40.000 de lei în mijlocul câmpului: Zebra din satul Ariciu din Brăila pornește dintr-un șanț și se termină în câmp

O investiție modernă, realizată din fonduri europene și din bugetul Consiliului Județean Brăila, a transformat un drum județean aflat la ieșirea din satul Ariciu într-un exemplu a ceea ce înseamnă o lucrare publică ce nu folosește nimănui. O trecere de pietoni dotată cu panouri solare, iluminat LED și semnalizare de ultimă generație se oprește direct în mărăciniș, fără trotuar sau cale de acces.

Investițiile din bani publici continuă să uimească prin lipsa de utilitate. În satul Ariciu (comuna Salcia Tudor), o trecere de pietoni modernă, estimată la peste 40.000 de lei, a devenit principala sursă de amuzament pentru puținii localnici rămași în zonă, dar și pentru șoferii aflați în tranzit.

Chiar dacă pe hârtie proiectul figurează la limita intravilanului, realitatea din teren este cu totul alta: zebra se află efectiv în câmp, la aproximativ o sută de metri de ultimele case din sat – și ele aproape abandonate.

De pe panourile solare, direct în mărăciniș

Proiect urbanistic sau absurd? O trecere de pietoni „inteligentă” de 40.000 de lei a fost amenajată în mijlocul câmpului, în satul Ariciu din județul Brăila. Lucrarea, realizată pe un drum județean situat la ieșirea din localitate, pornește dintr-un șanț adânc de la marginea șoselei DJ 202 și se oprește brusc în mărăcinișul de pe partea opusă, fără a oferi trotuar sau o cale reală de acces pentru pietoni.

Lucrarea face parte dintr-un proiect mai amplu al Consiliului Județean Brăila, care vizează modernizarea și iluminarea cu sisteme fotovoltaice a 128 de treceri de pietoni. În teren, însă, utilitatea este nulă, localnicii explicând că zona este aproape pustie, iar pietonii lipsesc cu desăvârșire. În schimb, locul a devenit o atracție pentru șoferii în tranzit, care opresc doar pentru a fotografia bizara amenajare stradală.

„Asta-i prima oară când trec pe ea, că n-avem cum, îți rupi picioarele! Aici e câmp, nici n-ai unde să te duci. Normal, dacă voiau să facă ceva, trebuia să o facă unde sunt casele. Cred că au greșit proiectul, n-am văzut pe nimeni să treacă pe ea sub nicio formă”, povestește Eugenia Sihleanu, o localnică din Ariciu.

Șoferii care tranzitează zona au aceeași părere:

„Trec cu mașina peste ea în fiecare zi, dar ca pieton… inutilă, foarte inutilă. Ce, vi se pare că se mai face ceva cu inteligență în țara asta? Cine să treacă, dacă din șanț nu are nici măcar o treaptă, două?”, spune un localnic conducător auto.

Un alt localnic, aflat la volanul unui tractor, rezumă scurt utilitatea trecerii:

„Nu are absolut niciun beneficiu. Da, e total inutilă.”

Ce spun autoritățile: Actele sunt în regulă, dar luăm în calcul să o mutăm

În ciuda ridicolului din teren, autoritățile susțin că investiția respectă toate normele tehnice și că a primit toate avizele necesare, inclusiv pe cel al Poliției Rutiere. Primarul comunei Salcia Tudor, Ion Serafim, precizează că proiectul nu aparține administrației locale, ci a fost derulat la nivel județean:

„Trecerea este în intravilanul satului Ariciu. Acolo sunt loturi private de casă, care au fost părăsite între timp și sunt goale. Utilitate ar fi dacă acele terenuri ar fi locuite. Proiectul a fost al Consiliului Județean, eu nu eram în funcție la momentul respectiv.”

Deși susțin că siguranța cetățenilor este prioritară indiferent de numărul locuitorilor, reprezentanții Consiliului Județean Brăila admit că situația ar putea fi reevaluată după valul de reacții.

„În 2022, pe planul de situație și în viziunea de ansamblu a firmei de proiectare, a fost identificat acel loc ca fiind pretabil pentru trecerea de pietoni. Siguranța cetățenilor, indiferent că vorbim de o persoană sau de 10.000, este importantă. Dacă la nivel de specialiști, precum și Poliția Rutieră, se impune ca acea trecere să fie mutată, cu certitudine o vom muta”, a declarat Adrian Rândunică, administratorul public al județului Brăila.

Până când autoritățile se vor hotărî dacă vor muta zebra din câmp sau dacă vor construi trotuare prin mărăciniș, trecerea de pietoni „inteligentă” de la Ariciu rămâne o mostră clasică de proiect făcut „ca în România”, perfect în actele oficiale, dar complet absurd în viața reală.