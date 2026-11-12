Liberty Galaţi: Guvernul a dublat perioada de plată a salariilor restante din Fondul de garantare

Guvernul României a aprobat joi extinderea de la şase la 12 luni a perioadei pentru care salariile restante şi alte drepturi băneşti ale angajaţilor companiilor strategice aflate în concordat preventiv pot fi achitate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Măsura îi vizează direct pe cei aproximativ 2.400 de angajaţi ai Liberty Galaţi, care aşteaptă de mai multe luni plata drepturilor salariale restante.

Modificarea a fost adoptată printr-o Ordonanţă de Urgenţă care schimbă legislaţia privind Fondul de garantare. Totodată, plafonul maxim al sumelor care pot fi acordate fiecărui angajat creşte de la echivalentul a şase la 12 salarii medii brute pe economie.

Anunţul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, la briefingul de presă de după şedinţa Executivului.

„Această decizie a Guvernului permite extinderea perioadei de sprijin de la şase luni la un an. Se dublează perioada pentru care plata salariilor şi a altor drepturi băneşti restante poate fi acoperită din Fondul de garantare”, a declarat Dan Cărbunaru.

Oficialul a explicat că modificarea legislativă vine după ce grupul de lucru constituit la nivelul Guvernului, sub coordonarea premierului, a propus administratorilor concordatari un nou plan de restructurare pentru combinatul siderurgic. Potrivit acestuia, era nevoie de un cadru legislativ care să permită plata drepturilor salariale restante pentru cei aproximativ 2.400 de angajaţi.

Liberty Galaţi pregăteşte accesarea Fondului de garantare

Administraţia Combinatului Siderurgic Galaţi a salutat decizia Guvernului şi a anunţat că a început pregătirile pentru accesarea Fondului de garantare.

Într-un mesaj transmis după aprobarea Ordonanţei de Urgenţă, directorul general Aida Nechifor consideră că măsura reprezintă un sprijin important atât pentru salariaţi, cât şi pentru companie, în efortul de a-şi păstra personalul calificat şi de a pregăti reluarea activităţii industriale. Administraţia combinatului precizează că se află în legătură permanentă cu autorităţile din domeniul muncii şi promite să comunice rapid şi transparent informaţiile confirmate oficial privind accesarea fondului.

Printre aspectele care urmează să fie clarificate se numără veniturile eligibile pentru plată, structura sumelor care vor fi achitate şi calendarul plăţilor.

Salariile restante, legate în continuare de găsirea unui investitor

Extinderea perioadei de sprijin oferă angajaţilor o perspectivă mai bună în privinţa recuperării drepturilor salariale, însă nu rezolvă problema de fond a combinatului: reluarea producţiei şi găsirea unui investitor.

Aşa cum am relatat anterior, creditorii au aprobat vânzarea prin negociere directă, cu un preţ de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA. Aprobarea creditorilor reprezintă un pas important, dar nu înseamnă că există deja un cumpărător. Procedura trebuie să parcurgă etapele următoare, iar ofertele investitorilor vor trebui evaluate.

La începutul lunii noiembrie, Guvernul anunţase că sunt în discuţie mai mulţi potenţiali investitori interesaţi de preluarea combinatului.

Prin noua decizie, Executivul încearcă să asigure o perioadă mai lungă de protecţie salarială pentru angajaţi, în timp ce autorităţile şi administratorii concordatari continuă demersurile pentru găsirea unei soluţii care să permită reluarea producţiei de oţel la Galaţi.