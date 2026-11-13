Preşedintele PSD Galaţi, despre regionalizare, comasări în Galaţi şi scenariul unirii cu Brăila

Două localităţi din judeţul Galaţi şi-au exprimat intenţia de a se comasa, iar alte trei ar putea lua în calcul o asociere. Informaţia a fost făcută publică de preşedintele PSD Galaţi, Dan Nica. Acesta susţine că interesul pentru reorganizarea administrativă vine în special din dorinţa unor administraţii de a putea derula împreună proiecte de dezvoltare pe care nu le-ar putea susţine separat.

Dan Nica a declarat că a discutat despre proiectul PSD cu primarii social-democraţi, care reprezintă aproximativ 80% din totalul primarilor din judeţul Galaţi. Potrivit acestuia, discuţiile au arătat că există o înţelegere a necesităţii unor schimbări în administraţia locală.

„Există această înţelegere că lucrurile trebuie să fie într-o dinamică continuă şi să fie schimbate, pentru că este evident că e nevoie de aşa ceva”, a afirmat liderul PSD Galaţi.

Două localităţi au anunţat că vor să se comaseze

Una dintre informaţiile concrete oferite de Dan Nica este că două localităţi învecinate din judeţ au anunţat că vor să înceapă demersurile pentru comasare. Acesta nu a dorit să le dezvăluie numele, precizând doar că sunt localităţi mari, una având aproximativ 5.000 de locuitori, iar cealaltă fiind şi mai mare. Motivaţia invocată nu ar fi reducerea cheltuielilor administrative, ci perspectiva unor proiecte comune de dezvoltare.

„Sunt două localităţi mari, învecinate şi care au spus că împreună ei au un viitor mult mai bun şi de durată decât singuri”, a explicat Dan Nica.

Acesta a mai dezvăluit că există şi posibilitatea ca alte trei localităţi din judeţ să dorească să se unească, pentru a-şi împărţi mai bine responsabilităţile. Preşedintele PSD Galaţi a precizat că iniţiativa nu este rezervată exclusiv comunelor cu mai puţin de 1.500 de locuitori. Şi administraţiile mai mari pot opta pentru comasare, dacă respectă procedurile legale.

Referendum obligatoriu pentru comasarea localităţilor

Întrebat dacă populaţia va fi consultată înainte de reorganizare, Dan Nica a răspuns că referendumul este obligatoriu pentru comasările voluntare, potrivit legislaţiei în vigoare.

„Comasarea voluntară, în conformitate cu legea care este în vigoare în acest moment, presupune obligatoriu desfăşurarea de referendum”, a declarat acesta.

Liderul PSD a explicat că trebuie clarificate şi aspectele practice ale reorganizării: cum vor funcţiona serviciile publice în localităţile care nu vor mai avea primar, câţi angajaţi vor rămâne pentru a asigura serviciile esenţiale şi ce sprijin financiar vor primi administraţiile care aleg să se unească.

Galaţi şi Brăila, într-un singur judeţ? Nu există încă o variantă stabilită

În privinţa comasării judeţelor, Dan Nica spune că scenariile apărute în spaţiul public, inclusiv cel privind unirea Galaţiului cu Brăila, nu reprezintă deocamdată o decizie a PSD.

Acesta l-a invocat pe preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, potrivit căruia nu a fost discutată o formulă concretă de comasare a judeţelor şi nici modul în care ar urma să fie păstrate sau schimbate denumirile acestora.

„Ceea ce s-a discutat este o structură care să fie mai simplă. Indicaţia de cifră a fost dată de 15, dar cum anume se va face acest lucru? Care este modalitatea efectivă? Este un proces care de-abia este la începutul începutului”, a afirmat Dan Nica.

Acesta consideră că reorganizarea judeţelor ar trebui să fie analizată după ce se va vedea cum funcţionează prima etapă, cea a comasării voluntare a localităţilor.

PSD pregăteşte şi reorganizarea instituţiilor centrale

Reforma administrativă ar urma să vizeze şi agenţiile guvernamentale. Potrivit lui Dan Nica, prima etapă va presupune comasarea unor instituţii de la nivel central, în funcţie de eficienţa activităţii şi de justificarea existenţei lor. În ceea ce priveşte instituţiile cu atribuţii la nivel judeţean, liderul PSD Galaţi a spus că nu există încă detalii privind modul în care vor fi reorganizate.

Deşi preşedintele PSD Galaţi, Dan Nica, nu a dorit să facă publice localităţile care doresc comasarea, însă pe surse am aflat că cele două mari comune care doresc să se unească sunt Matca şi Valea Mărului, prima având aproximativ 12.000 locuitori, iar Valea Mărului in jur de 5.000.