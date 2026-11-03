Apple stabileşte un nou record de vânzări pentru iPhone, chiar şi fără lansarea unui model standard. Veniturile companiei au crescut cu 17%

Apple a înregistrat un trimestru record în ceea ce priveşte veniturile generate de vânzările de iPhone, deşi cea mai recentă actualizare a gamei nu a inclus lansarea unui model standard. Potrivit raportului financiar publicat luni, compania a obţinut venituri de 57,58 miliarde de dolari din vânzarea telefoanelor iPhone, în creştere cu 17% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Creşterea vine în urma lansării seriei iPhone 18, în luna septembrie, care a inclus modelele mai scumpe iPhone 18 Pro şi Pro Max. În aceeaşi perioadă, Apple a majorat şi preţurile unor modele mai vechi. Compania a prezentat totodată primul său telefon pliabil, iPhone Duo, însă vânzările din perioada de precomandă nu sunt incluse în actualul raport financiar.

La fel ca alţi producători de dispozitive electronice, Apple se confruntă cu dificultăţi în lanţurile de aprovizionare şi cu scumpirea memoriilor, factori care au determinat majorări de preţuri pentru mai multe produse din portofoliu. În plus, disponibilitatea noului iPhone Duo a fost limitată la momentul lansării, iar unele estimări privind livrările indicau termene care se prelungeau până în 2027.

„Am înregistrat costuri mai mari pentru memorii comparativ cu trimestrul încheiat în iunie, iar acest impact a fost compensat parţial de avantajul stocurilor existente şi de costurile mai mici pentru componentele care nu ţin de memorie”, a declarat directorul general Apple, John Ternus, într-un interviu acordat CNBC.

La nivel general, veniturile Apple au crescut cu 12%, ajungând la 114,5 miliarde de dolari. Divizia Mac a raportat o creştere de 24%, până la 10,79 miliarde de dolari, în timp ce segmentul de servicii, care include comisioanele generate de App Store şi abonamentele pentru platforme precum Apple TV şi Apple Music, a ajuns la venituri de 31,57 miliarde de dolari.

Singura categorie importantă care a înregistrat o scădere a fost iPad, ale cărei venituri au coborât cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 6,23 miliarde de dolari.

În paralel, Apple a pregătit şi alte schimbări importante în portofoliul său de produse, anunţând în ultimele săptămâni mai multe lansări care depăşesc zona tradiţională a telefoanelor şi computerelor.

Compania îşi intensifică prezenţa pe piaţa dispozitivelor inteligente pentru locuinţă, prin lansarea primului său ecran smart home, alături de o serie de sonerii video, camere de supraveghere şi încuietori inteligente, dezvoltate în colaborare cu LG şi Schneider Electric.

Tot săptămâna trecută, Apple a prezentat şi un MacBook Pro echipat cu ecran tactil, o schimbare de direcţie interesantă pentru o companie ai cărei directori au manifestat în repetate rânduri rezerve faţă de integrarea ecranelor tactile pe laptopurile Mac.