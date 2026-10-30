Binance suspendă toate retragerile după un atac cibernetic estimat la 6,3 miliarde de dolari

Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume, a suspendat în dimineaţa zilei de 30 octombrie 2026 toate retragerile de fonduri, în urma unui atac cibernetic care ar fi provocat pierderi estimate la 6,3 miliarde de dolari.

Atacul, atribuit unor hackeri nord-coreeni, nu ar fi fost rezultatul unei operaţiuni sofisticate, ci mai degrabă consecinţa exploatării unei vulnerabilităţi de securitate generate de neglijenţa unui angajat. Potrivit informaţiilor preliminare, atacatorii ar fi compromis laptopul de serviciu al unui inginer software, după ce acesta ar fi accesat un link infectat. Dispozitivul conţinea sesiuni şi conturi preautentificate, ceea ce le-ar fi permis hackerilor să acceseze resurse interne şi să transfere fonduri către portofele Bitcoin aflate sub controlul lor.

„Investigaţia iniţială a bursei sugerează că laptopul unui inginer DevOps compromis ar fi putut permite unui atacator să acceseze un container de servicii şi să efectueze tranzacţii de retragere neautorizate”, a transmis Binance.

Compania a anunţat că va acoperi integral pierderile, însă a decis să menţină suspendate retragerile până la finalizarea verificărilor interne. Obiectivul este identificarea eventualelor conturi şi sisteme suplimentare care ar fi putut fi compromise în cadrul atacului.

Dacă estimările actuale se confirmă, incidentul ar reprezenta cel mai mare furt de criptomonede din istorie, depăşind considerabil atacul de aproximativ 1,5 miliarde de dolari care a vizat platforma concurentă Bybit anul trecut.

Recuperarea fondurilor furate se anunţă extrem de dificilă. Natura descentralizată a tranzacţiilor cu criptomonede şi posibilitatea transferării rapide a activelor între portofele fac ca identificarea şi recuperarea sumelor ajunse în posesia atacatorilor să fie o misiune complicată.

Potrivit estimărilor preliminare, impactul financiar total se ridică la aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Binance susţine că a colaborat cu parteneri din ecosistemul blockchain pentru blocarea unor active în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari, aferente unor tranzacţii iniţiate, dar care nu fuseseră încă procesate în reţeaua blockchain.

Pentru a calma îngrijorările clienţilor, compania a precizat că va acoperi toate pierderile din rezervele fondului SAFU (Secure Asset Fund for Users), destinat protejării utilizatorilor, precum şi din fondurile proprii.

„Fondurile utilizatorilor sunt în siguranţă”, a transmis Binance, reiterând angajamentul de a despăgubi integral clienţii afectaţi.

La rândul lor, emitenţii de criptomonede Tether şi Circle au anunţat că au îngheţat active în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, respectiv 800 de milioane de dolari, despre care se presupune că au legătură cu atacul.

Incidentul readuce în atenţie şi controversele din trecutul companiei. Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a pledat vinovat în 2023 pentru o infracţiune asociată nerespectării obligaţiilor de prevenire a spălării banilor. În 2025, acesta a fost graţiat de preşedintele american Donald Trump.

De asemenea, Binance are legături de afaceri cu World Liberty Financial, proiectul de criptomonede asociat familiei Trump, care a fost, la rândul său, în centrul unor controverse şi acuzaţii privind posibile nereguli financiare. Aceste conexiuni au alimentat dezbaterile privind relaţiile dintre industria criptomonedelor şi cercurile politice americane.