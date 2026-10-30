Windows 11 primeşte un meniu de click dreapta personalizabil şi o funcţie de reinstalare prin cloud

Microsoft a început distribuirea unei noi actualizări pentru Windows 11, care aduce o schimbare mult aşteptată de utilizatori: posibilitatea de a personaliza meniul contextual afişat la click dreapta. Actualizarea KB5127936 introduce şi o funcţie nouă de recuperare prin cloud, cu ajutorul căreia sistemul de operare poate fi reinstalat chiar şi atunci când calculatorul nu mai porneşte.

Lansarea are loc într-un moment în care Microsoft se confruntă cu rezultate mai slabe în segmentul Windows OEM şi al dispozitivelor, în contrast cu evoluţia puternică a afacerii sale din zona serviciilor cloud şi a platformei Azure. Potrivit informaţiilor publicate de Ars Technica, vânzările asociate licenţelor Windows pentru calculatoarele noi au înregistrat o scădere semnificativă.

Meniul contextual din Windows 11 poate fi personalizat



Actualizarea KB5127936 este destinată versiunilor Windows 11 25H2 şi 26H2 şi este distribuită gradual. Prin urmare, nu toţi utilizatorii vor primi simultan noile funcţionalităţi, Microsoft urmând să extindă treptat disponibilitatea acestora.

Cea mai importantă noutate vizează meniul contextual din File Explorer, deschis printr-un click dreapta pe fişiere sau directoare. Una dintre criticile frecvente aduse interfeţei Windows 11 a fost reorganizarea comenzilor tradiţionale, multe dintre acestea fiind ascunse în meniul secundar „Show more options” sau înlocuite cu pictograme care nu sunt întotdeauna uşor de identificat.

Noua opţiune „Customize menu” permite modificarea meniului direct din Windows, fără instalarea unor aplicaţii suplimentare. Utilizatorii pot activa sau dezactiva comenzi precum „Send to” şi „Create shortcut”, pot adăuga opţiunea de imprimare şi pot decide ce extensii ale aplicaţiilor terţe sunt afişate direct în meniul principal.

O altă îmbunătăţire permite afişarea comenzilor Cut, Copy, Paste, Rename, Delete şi Share sub formă de text, nu doar prin intermediul pictogramelor. De asemenea, anumite elemente pot fi repoziţionate, inclusiv comanda Properties, care poate fi mutată în partea de jos a meniului.

Practic, Microsoft oferă în sfârşit posibilitatea adaptării meniului de click dreapta la preferinţele fiecărui utilizator, reducând dependenţa de meniurile secundare şi simplificând accesul la comenzile utilizate frecvent.

Cloud Rebuild permite reinstalarea Windows chiar şi atunci când PC-ul nu mai porneşte



A doua funcţionalitate importantă introdusă prin KB5127936 este Cloud Rebuild, un instrument de recuperare care permite reinstalarea Windows 11 folosind fişierele sistemului şi drivere descărcate direct prin Windows Update.

Funcţia este utilă inclusiv în situaţiile în care calculatorul nu mai reuşeşte să pornească şi utilizatorul nu poate accesa interfaţa obişnuită a sistemului de operare.

Până acum, în astfel de situaţii, reinstalarea Windows putea necesita un mediu extern de instalare, precum un stick USB pregătit în prealabil, sau o imagine de recuperare creată separat. Cloud Rebuild simplifică procedura, eliminând necesitatea pregătirii unui astfel de suport, cu condiţia ca dispozitivul să dispună de o conexiune funcţională la internet, prin Wi-Fi sau Ethernet.

Atunci când Windows încă poate fi pornit, funcţia este accesibilă din Settings, în secţiunea System – Recovery, prin opţiunea Rebuild PC.

Dacă sistemul nu mai porneşte după mai multe încercări, calculatorul poate intra automat în mediul Windows Recovery Environment. De acolo, utilizatorul poate accesa meniul Troubleshoot şi opţiunile de recuperare disponibile.

Există însă un aspect important de care trebuie ţinut cont: Cloud Rebuild nu repară pur şi simplu instalarea existentă, ci reinstalează Windows. Înainte de începerea procedurii, utilizatorul primeşte un avertisment privind posibila pierdere a datelor şi poate alege eliminarea fişierelor personale sau ştergerea securizată a acestora, în funcţie de opţiunile disponibile.

Prin urmare, aplicaţiile instalate şi documentele care nu au fost salvate separat pot fi pierdute. Este recomandată realizarea unei copii de siguranţă a datelor importante înainte de utilizarea funcţiei.

File Explorer, setările de confidenţialitate şi alte componente primesc îmbunătăţiri



Actualizarea KB5127936 include şi o serie de modificări mai mici, dar utile, pentru alte componente ale Windows 11.

File Explorer beneficiază de o afişare mai consistentă a informaţiilor despre fişiere în rezultatele căutărilor, inclusiv numele, locaţia şi data. Bara de adrese acceptă acum caracterul „~”, care permite accesarea rapidă a directorului personal şi a subfolderelor acestuia. În plus, fereastra Folder Options primeşte suport pentru tema întunecată.

Microsoft a reorganizat şi anumite secţiuni din setările de confidenţialitate. Pagina Privacy & Security oferă acum un acces mai clar la controalele pentru cameră, microfon şi localizare, precum şi la informaţiile privind utilizarea acestor funcţii.

În modul Xbox, interfaţa Gaming Task View primeşte o bară de navigare suplimentară, care facilitează revenirea la desktop şi accesarea opţiunilor de alimentare.

Printre aplicaţiile şi componentele îmbunătăţite se numără şi Magnifier, Phone Link şi bara de activităţi. În cazul instrumentului Magnifier, Microsoft a introdus o opţiune de contrast menită să reducă disconfortul provocat de luminozitatea ecranului, fără să altereze culorile originale din fotografii, videoclipuri sau grafice.

Veniturile Microsoft din Windows OEM au scăzut cu 27%



Noua actualizare Windows 11 este lansată într-o perioadă în care rezultatele financiare ale Microsoft evidenţiază o evoluţie mai puţin favorabilă pentru segmentul calculatoarelor personale.

În raportul financiar pentru primul trimestru al anului fiscal 2027, încheiat la 30 septembrie 2026, compania a raportat venituri totale de 92,3 miliarde de dolari, în creştere cu 19% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În schimb, veniturile din categoria Windows OEM au înregistrat o scădere de 27%, respectiv 28% dacă sunt eliminate efectele variaţiilor valutare.

Amy Hood, directoarea financiară a Microsoft, a explicat că rezultatele au fost influenţate de mai mulţi factori: cererea ridicată pentru Windows 10 din anul precedent, înainte de încheierea perioadei de suport, reducerea stocurilor distribuitorilor şi producătorilor de calculatoare, precum şi o cerere mai slabă pe piaţa PC-urilor.

Categoria mai largă Windows OEM şi dispozitive, care include şi produsele Surface, a consemnat o scădere de 22%. Microsoft se aşteaptă ca tendinţele negative să continue şi în restul anului fiscal, în condiţiile în care noile produse hardware nu au avut timp să influenţeze rezultatele trimestrului încheiat în septembrie.

În contrast, activitatea din domeniul serviciilor cloud continuă să înregistreze creşteri importante. Veniturile Microsoft Cloud au ajuns la 63,9 miliarde de dolari, cu 30% peste nivelul din urmă cu un an, în timp ce platforma Azure a raportat o creştere de 48%.

Rezultatele evidenţiază dependenţa tot mai mare a Microsoft de serviciile cloud, în timp ce segmentul tradiţional al calculatoarelor şi licenţelor Windows se confruntă cu o cerere mai redusă.

În acest context, îmbunătăţirile aduse Windows 11, în special cele care răspund unor nemulţumiri mai vechi ale utilizatorilor, pot contribui la creşterea atractivităţii sistemului de operare, chiar dacă nu rezolvă problemele mai ample ale pieţei PC-urilor.