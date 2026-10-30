Comisia Europeană amână cu un an legea care ar fi restricţionat accesul minorilor la reţelele sociale

Comisia Europeană a decis să amâne cu 12 luni adoptarea legislaţiei europene menite să stabilească reguli comune pentru limitarea accesului minorilor la reţelele de socializare. Decizia este motivată de dificultăţile birocratice şi de riscul apariţiei unor reglementări naţionale divergente, care ar putea compromite aplicarea uniformă a viitoarelor măsuri în toate statele membre.

Potrivit reprezentanţilor europeni, obiecţiile formulate de unele guverne ar putea conduce la adoptarea unor legi naţionale cu limite de vârstă, excepţii şi condiţii diferite. O asemenea abordare ar fragmenta cadrul legislativ european şi ar reduce eficienţa măsurilor de protecţie a copiilor în mediul online.

Un factor important în această decizie a fost intenţia Austriei de a introduce unilateral restricţii privind accesul minorilor la platformele sociale. Comisia Europeană consideră că adoptarea unor reglementări naţionale înainte de stabilirea unui cadru comun ar putea complica ulterior implementarea legislaţiei europene.

„Comisia a decis să amâne timp de 12 luni orice proiect de lege naţională care se suprapune cu viitoarele norme armonizate”, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de publicaţia Le Monde.

Decizia vine la scurt timp după ce Bruxelles-ul a prezentat o propunere legislativă care prevede interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la reţelele de socializare şi introducerea unui regim de acces limitat şi supravegheat pentru adolescenţii cu vârste de până la 15 ani.

Potrivit lui Thomas Regnier, prioritatea Comisiei este acum finalizarea negocierilor pentru adoptarea Legii UE privind copiii şi asigurarea aplicării eficiente a noilor reguli. Bruxelles-ul speră că statele membre şi Parlamentul European vor ajunge la un acord în următoarele luni.

Austria se numără printre primele state afectate de această decizie. Autorităţile de la Viena intenţionau să interzică accesul copiilor sub 14 ani la platformele de socializare, însă proiectul a intrat în conflict cu procedurile europene de coordonare legislativă.

Conform regulilor UE, statele membre trebuie să notifice Comisia Europeană atunci când pregătesc proiecte legislative care ar putea interfera cu normele comunitare. Scopul acestei proceduri este prevenirea adoptării unor reglementări naţionale incompatibile cu viitorul cadru european.

Până la adoptarea unei legislaţii comune, situaţia utilizatorilor din majoritatea statelor europene rămâne neschimbată. În lipsa unor restricţii naţionale clare şi uniforme, responsabilitatea protejării minorilor continuă să revină în mare măsură administratorilor platformelor online, care trebuie să stabilească şi să aplice propriile mecanisme de verificare a vârstei, control parental şi limitare a accesului la conţinutul potenţial dăunător.

Astfel, deşi intenţia Bruxelles-ului este de a crea un sistem unitar de protecţie a minorilor în mediul digital, aplicarea efectivă a unor reguli comune va mai întârzia cel puţin un an, lăsând statele membre şi platformele online să gestioneze între timp această problemă prin măsuri proprii.