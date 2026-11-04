Peste 2,17 milioane de tentative de atac cu instrumente de hacking, detectate în rețelele companiilor. Cobalt Strike și NetExec, printre cele mai utilizate

Atacurile cibernetice asupra companiilor devin tot mai dificil de detectat, pe măsură ce infractorii informatici recurg la instrumente legitime de administrare și testare a securității pentru a pătrunde în rețelele organizațiilor. În loc să utilizeze exclusiv programe malware, hackerii preferă tot mai des aplicații deja prezente în infrastructura IT a companiilor, a căror activitate poate fi confundată cu operațiunile normale.

O analiză realizată de Kaspersky, pe baza alertelor generate de soluția Anti Targeted Attack (KATA), a identificat 2.171.513 tentative de utilizare a instrumentelor de hacking în perioada aprilie-septembrie 2026. Printre programele cel mai des detectate se numără Cobalt Strike, NetExec și SQLMap, utilitare folosite atât în activități autorizate de testare a securității, cât și în operațiuni informatice malițioase.

De ce preferă hackerii instrumentele legitime de administrare

După compromiterea unei rețele corporative, atacatorii încearcă să își extindă accesul către alte sisteme și resurse importante. Această tehnică, denumită deplasare laterală, le permite să avanseze în infrastructura victimei fără să atragă imediat atenția specialiștilor în securitate.

Potrivit Kaspersky, grupările implicate în operațiuni de spionaj cibernetic utilizează tot mai frecvent instrumente cu utilizare duală. Acestea sunt aplicații dezvoltate inițial pentru administrarea rețelelor, evaluarea securității sau testarea sistemelor informatice, dar care pot fi utilizate și în scopuri infracționale.

Caracterul lor legitim face ca activitatea să fie mai greu de diferențiat de operațiunile obișnuite desfășurate într-o companie. Atacatorii pot folosi astfel de programe pentru a obține informații despre infrastructura IT, pentru a identifica sisteme vulnerabile și pentru a căuta date de autentificare.

Scopul este extinderea accesului către resursele importante ale organizației, evitând pe cât posibil mecanismele de detecție orientate în principal către programele malware tradiționale.

Cobalt Strike, NetExec și SQLMap, în topul detecțiilor

Datele colectate de Kaspersky Anti Targeted Attack în intervalul aprilie-septembrie 2026 indică peste 2,17 milioane de tentative de utilizare a instrumentelor de hacking. Printre cele mai frecvent identificate aplicații se află trei utilitare cunoscute în domeniul securității cibernetice.

Cobalt Strike – 136.084 de detecții. Identificat în categoria HackTool.Cobalt, instrumentul a fost conceput pentru evaluarea securității informatice și simularea atacurilor. Totuși, este utilizat și de infractorii cibernetici, care îl pot integra în operațiuni de compromitere a rețelelor și de menținere a accesului neautorizat.

NetExec – 129.560 de detecții. Acest program automatizează anumite activități de evaluare a securității rețelelor și poate identifica servicii configurate necorespunzător. În mâinile atacatorilor, aceleași funcționalități pot fi utilizate pentru recunoașterea infrastructurii și extinderea accesului către alte sisteme.

SQLMap – 107.697 de detecții. Instrumentul automatizează identificarea și testarea vulnerabilităților de tip SQL injection. Acestea pot permite accesarea neautorizată a bazelor de date prin intermediul aplicațiilor web care prezintă astfel de probleme de securitate.



De ce protecția individuală a calculatoarelor nu mai este suficientă

Kaspersky atrage atenția că instrumentele avansate utilizate de atacatori pot trece neobservate de unele mecanisme de protecție instalate direct pe calculatoarele și serverele companiilor. În consecință, securitatea infrastructurii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe protejarea dispozitivelor individuale.

Compania recomandă completarea acestor măsuri prin monitorizarea permanentă a traficului de rețea, care poate evidenția activități suspecte chiar și atunci când atacatorii folosesc aplicații legitime.

Aren Torosyan, Product Manager în cadrul Kaspersky, subliniază importanța soluțiilor de tip Network Detection and Response (NDR), care pot identifica comportamente neobișnuite în rețea și pot contribui la întreruperea atacurilor desfășurate cu ajutorul instrumentelor de administrare și testare.

Kaspersky Anti Targeted Attack, zece ani de la lansare

Analiza apare în contextul în care soluția Kaspersky Anti Targeted Attack marchează zece ani de la lansare. Potrivit companiei, platforma dispune în prezent de aproape 12.500 de reguli pentru detectarea amenințărilor de rețea și identifică, în medie, 312.705 potențiale atacuri în fiecare zi.

Soluția combină monitorizarea și analiza traficului de rețea cu mecanisme de identificare a amenințărilor și funcții destinate gestionării incidentelor de securitate.

Evoluția tacticilor utilizate de infractorii cibernetici arată că simpla identificare a programelor malware nu mai este suficientă pentru protejarea unei organizații. Instrumentele legitime pot deveni la fel de periculoase atunci când sunt utilizate în afara scopului pentru care au fost concepute, ceea ce face monitorizarea comportamentului din rețea tot mai importantă.