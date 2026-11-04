GTA 6 ar putea ocupa până la 212 GB pe console. Preîncărcarea jocului va fi etapizată pentru a evita suprasolicitarea internetului

Vestea bună este că lansarea oficială a jocului GTA 6 este programată pentru 19 noiembrie, ceea ce le oferă milioanelor de fani suficient timp pentru a pregăti instalarea înainte de debutul mult așteptatului titlu. Vestea mai puțin bună este că pregătirea va necesita destul de mult spațiu de stocare. Descărcarea ar putea ajunge la 212 GB, adică aproximativ o treime din capacitatea utilizabilă a unui PlayStation 5 standard. Modelul original al consolei oferă aproximativ 667 GB de spațiu disponibil, ceea ce înseamnă că mulți utilizatori ar putea fi nevoiți să renunțe la câteva jocuri instalate pentru a face loc noului titlu.

Între timp, autoritățile din anumite țări, inclusiv Australia, analizează posibile măsuri preventive pentru a evita suprasolicitarea infrastructurii de internet. Îngrijorarea vine din perspectiva descărcărilor simultane inițiate de milioane de jucători, care ar putea pune presiune pe anumite segmente ale rețelelor de comunicații. Un trafic atât de ridicat, concentrat într-un interval scurt, ar putea provoca încetiniri ale conexiunilor sau chiar probleme de acces la internet pentru un număr mare de utilizatori.

Una dintre măsurile anunțate presupune decalarea activărilor în funcție de modalitatea de achiziție. Astfel, versiunile GTA 6 precomandate online vor putea fi activate începând cu 10 noiembrie, în timp ce copiile cumpărate din magazine, sub formă de cutii care conțin codul de instalare, vor deveni disponibile pentru activare pe 12 noiembrie.

Rockstar precizează că instalarea poate necesita „până la 212 GB de spațiu disponibil”, dimensiunea finală variind în funcție de platforma utilizată.

Și programul de preîncărcare diferă în funcție de consolă. Pe PlayStation 5, descărcarea va putea fi deblocată la miezul nopții, conform orei locale din fusul orar al utilizatorului. În schimb, pentru Xbox Series X|S este prevăzut un singur moment de deblocare la nivel global, la ora 00:00 GMT. Pentru jucătorii din America de Nord, acesta corespunde orei 19:00 ET, respectiv 16:00 PT, în ziua de 9 noiembrie.

Chiar dacă preîncărcarea va începe mai devreme, lansarea oficială a GTA 6 rămâne stabilită pentru 19 noiembrie.