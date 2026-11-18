Românii treziți din somn de cutremurul produs în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026 au avut parte de o surpriză atunci când și-au verificat telefoanele mobile. Sistemul de avertizare seismică dezvoltat de Google a estimat o magnitudine de 6,5, cu mult peste valoarea de 5,7 stabilită ulterior de specialiștii Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Diferența considerabilă dintre cele două estimări a ridicat semne de întrebare privind precizia tehnologiei Google, care folosește telefoanele Android pentru detectarea mișcărilor seismice. Constantin Ionescu, directorul INFP, a explicat, într-o intervenție la Euronews România, de ce sistemul american poate furniza estimări diferite față de cele obținute cu echipamentele profesionale.

De ce telefoanele Android au estimat greșit magnitudinea cutremurului

Sistemul Google de detectare a cutremurelor funcționează diferit față de rețelele de monitorizare utilizate de institutele specializate. Compania americană se bazează pe accelerometrele integrate în telefoanele mobile, senzori proiectați în principal pentru funcții precum rotirea automată a ecranului, nu pentru măsurarea precisă a activității seismice.

„Aceste accelerometre, care se află în telefoane, nu sunt așa de sensibile și nu sunt calibrate pentru estimarea cutremurului”, a explicat Constantin Ionescu.

Chiar dacă Google colectează simultan date de la un număr foarte mare de dispozitive, volumul informațiilor nu garantează automat și precizia estimărilor. În cazul cutremurului din Vrancea din 18 noiembrie, sistemul Android a indicat o magnitudine de 6,5, în timp ce măsurătorile specialiștilor români au stabilit valoarea de 5,7.

Trebuie menționat că inclusiv estimările realizate cu aparatură profesională pot fi ajustate pe măsură ce sunt analizate și corelate datele provenite de la stațiile seismice. Cutremurul s-a produs la ora 02:48, la o adâncime de 120,8 kilometri, fiind cel mai puternic seism înregistrat în România de la începutul anului 2026.

Cum funcționează sistemul Google de avertizare seismică

Prin intermediul sistemului Android Earthquake Alerts, Google transformă telefoanele inteligente într-o rețea extinsă de detectare a mișcărilor seismice. Accelerometrul prezent pe dispozitivele Android poate identifica vibrațiile specifice unui cutremur și transmite informații către serverele companiei.

Atunci când mai multe telefoane dintr-o anumită regiune detectează simultan mișcări compatibile cu producerea unui seism, sistemele Google analizează datele colectate și încearcă să determine localizarea și intensitatea evenimentului. Pe baza acestor estimări, utilizatorii din zonele potențial afectate pot primi notificări de avertizare.

Principalul avantaj al tehnologiei este viteza de reacție. În anumite situații, notificările pot ajunge pe telefoane cu câteva secunde înainte ca undele seismice puternice să fie resimțite de populație. Acest interval, chiar dacă este foarte scurt, poate oferi timp suficient pentru luarea unor măsuri de protecție.

Totuși, sistemul Google are și limitări importante. Estimările nu au aceeași precizie ca măsurătorile realizate cu echipamente profesionale, iar notificările Android trebuie privite ca un instrument suplimentar de avertizare, nu ca un înlocuitor pentru sistemele oficiale de monitorizare și alertare.

De asemenea, avertizările Android nu trebuie confundate cu mesajele transmise prin sistemul național RO-ALERT, cele două tehnologii funcționând independent.

Ce spune INFP despre posibilitatea unui nou cutremur

Chiar dacă seismul a fost resimțit puternic în numeroase localități, inclusiv București, Focșani, Buzău, Brașov, Constanța, Brăila și Galați, directorul INFP consideră că evenimentul se încadrează în activitatea seismică obișnuită a regiunii Vrancea.

Potrivit specialistului, cutremurele cu magnitudini cuprinse între 5,5 și 6 se produc în această zonă, în medie, aproximativ o dată la doi ani. Totodată, până la momentul declarațiilor sale, nu fusese înregistrată nicio replică a seismului.

Absența replicilor nu reprezintă însă o garanție că nu se vor produce alte mișcări seismice. În prezent, specialiștii nu dispun de o tehnologie capabilă să prezică în mod fiabil momentul exact, magnitudinea și locul în care se va produce un cutremur.

Dincolo de avertizările primite pe telefon, pregătirea individuală rămâne una dintre cele mai importante măsuri de protecție. Românii pot verifica inclusiv încadrarea seismică a clădirii în care locuiesc, pot pregăti un kit de urgență și se pot familiariza cu regulile de comportament în timpul unui cutremur.

Alertele primite pe telefon pot fi utile, dar nu trebuie să înlocuiască pregătirea pentru un eveniment seismic major.