30 de ani de speranţă: Fundaţia „Inimă de Copil” aniversează trei decenii la Galaţi

Fundaţia „Inimă de Copil” marchează 30 de ani de activitate neîntreruptă în sprijinul comunităţii gălăţene. Cu peste 35.000 de copii şi membri ai familiilor vulnerabile sprijiniţi de-a lungul celor trei decenii în Galaţi şi în alte zece judeţe din estul ţării, organizaţia a lansat campania aniversară „30 de ani împreună. Binele continuă”. În prezent, fundaţia oferă lunar asistenţă pentru mai mult de 700 de copii şi persoane aflate în dificultate, prin servicii educaţionale, terapii de recuperare şi programe comunitare.

Pentru a celebra această bornă istorică, gălăţenii sunt invitaţi să viziteze expoziţia aniversară găzduită de Shopping City Galaţi până pe 15 noiembrie 2026. Standul aduce în faţa publicului fotografii, proiecte de impact şi poveşti reale ale celor ale căror vieţi s-au schimbat în bine. În weekendul 14–15 noiembrie, între orele 12:00 şi 20:00, echipa fundaţiei va fi din nou prezentă la mall alături de mascota Şpuf şi baloane în formă de inimă pentru cei mici, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi istoria organizaţiei.

Povestea fundaţiei a început din iniţiativa unor tinere din Galaţi dedicate salvării copiilor abandonaţi din vechile orfelinate. De-a lungul anilor, organizaţia a dezvoltat case de tip familial, centre de zi şi centre de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, extinzându-şi ulterior intervenţiile către educaţia rurală, burse şi sprijin în situaţii de urgenţă.

Numai în anul 2025, programele fundaţiei au ajuns la peste 7.500 de persoane din 47 de localităţi, cu ajutorul a zeci de parteneri, instituţii şi voluntari. Campania transmite un îndemn deschis comunităţii: „30 de ani împreună. Binele continuă. Cu tine!”, invitându-i pe gălăţeni să se implice prin donaţii şi voluntariat pe www.inimadecopil.ro.