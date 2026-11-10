Teatrul „Fani Tardini”: Storytelling în pub şi noi spectacole pe scenă

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi deschide o nouă serie de evenimente culturale captivante pentru comunitatea locală, îmbinând arta teatrală clasică cu formule moderne de spectacol. Marţi, 10 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la Daily Pub debutează primul episod din această stagiune al proiectului „PURUL”, un show serializat de storytelling live. Actorul Ştefan Forir invită publicul la episodul cu numărul 9, inspirat din celebra scriere „Închisoarea Îngerilor” de Stephen King. Proiectul, realizat în parteneriat cu Editura Nemira şi Daily Pub, oferă 45 de minute de naraţiune intensă, intrarea fiind liberă.

Maratonul cultural continuă la Casa de Cultură a Studenţilor din Galaţi sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de la ora 19:00 FIX, cu spectacolul „Fete dure” de Tara Lynne O’Neill, montat de regizoarea Diana Mititelu. Inspirat din fapte reale, spectacolul spune povestea primei echipe feminine de fotbal din Belfast de la începutul secolului XX. Piesa marchează o distribuţie impresionantă formată din actriţele Denisa Dutcovski, Oana Mogoş, Elena Emandi, Flavia Călin, Petronela Buda, Maria Niţă, Elena Ghinea, Cristina Uja Neagu, Elena Anghel, Mihaela Lecca Gorea, Ana Maria Ciucanu şi Carmen Albu.

Seria de weekend se încheie duminică, 22 noiembrie 2026, de la ora 19:00 FIX, cu comedia „Răpirea” de Aldo Nicolaj, pusă în scenă de regizorul Eugen Făt. Spectacolul urmăreşte aventurile pline de haz ale unei familii de hoţi a căror schemă se loveşte de coincidenţe şi neînţelegeri absurde. Din distribuţie fac parte actorii Carmen Albu, Aurel Bâtcă, Vlad Ajder, Maria Niţă, Oana Preda şi Dan Căpăţână.