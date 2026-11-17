După ce a ajuns în 28 de judeţe în ediţiile anterioare, proiectul naţional „Caravana Reciclării Creative” porneşte la drum cu Ediţia a V-a şi se extinde în alte 8 judeţe din estul şi nord-estul României: Botoşani, Brăila, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea, Vaslui şi Vrancea. Prin această nouă etapă, iniţiativa atinge o acoperire naţională de 36 de judeţe.

Organizat de Asociaţia PlaYouth în parteneriat cu OSCAR Downstream, proiectul aduce educaţia ecologică în unităţile de învăţământ într-o formă interactivă şi practică, oferind sprijin real cadrelor didactice şi elevilor, inclusiv pentru activităţile din programul „Săptămâna Verde”. Înscrierile pentru această ediţie au fost deschise până pe 8 octombrie 2026.

La Galați, întâlnirea din cadrul caravanei va avea loc miercuri, 18 noiembrie 2026, în intervalul orar 13:00–17:00, în Sala Senatului de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Cinci zone tematice amenajate în fiecare unitate de învăţământ

În ediţiile desfăşurate între 2023 şi 2026, Caravana a format o reţea extinsă de profesori, învăţători şi educatori care, împreună cu elevii lor, au transformat spaţiile şcolare prin amenajarea a câte cinci colţuri educaţionale dedicate mediului:

Zona de Colectare Selectivă

Zona de Lectură

Zona Păsărilor Fericite

Zona Verde

Zona de Reciclare Creativă

„Caravana Reciclării Creative a crescut de la o ediţie la alta, iar pentru noi este important că putem duce proiectul în tot mai multe şcoli şi comunităţi din România. Ne dorim ca educaţia pentru mediu să fie cât mai practică şi mai uşor de înţeles pentru copii, iar profesorii să aibă la îndemână idei şi resurse pe care să le poată folosi la clasă. Ne bucurăm să continuăm acest proiect alături de OSCAR Downstream şi să vedem cum, de la an la an, tot mai mulţi profesori şi elevi se implică” a declarat Ana Stănescu, preşedintele Asociaţiei PlaYouth.

Cum se desfăşoară proiectul: 20 de şcoli şi 100 de profesori în fiecare judeţ

Din fiecare judeţ participant sunt selectate câte 20 de unităţi de învăţământ, fiecare implicându-se cu o echipă formată din 5 cadre didactice — ceea ce înseamnă 100 de profesori per judeţ şi 3.600 de profesori din 720 de şcoli la nivel naţional. Activităţile se derulează în trei etape clare:

Sesiuni de instruire: Profesorii participă la un maraton online de ateliere interactive de o zi, unde învaţă despre reciclarea corectă, utilizarea materialelor reciclate şi întreţinerea celor 5 zone tematice.

Implementarea în şcoli: Între 23 noiembrie 2026 şi 7 mai 2027, cadrele didactice aplică la clasă lecţiile învăţate şi amenajează zonele tematice alături de elevi, folosind materiale reciclabile existente deja în comunitatea şcolară, pentru costuri minime.

Evaluarea şi raportarea: În luna mai 2027, echipele transmit un raport standardizat de activitate, iar proiectele sunt jurizate de specialişti.

„Pentru OSCAR Downstream, Caravana Reciclării Creative este un proiect în care credem şi pe care ne bucurăm să îl susţinem de la o ediţie la alta. Ne dorim să contribuim la o educaţie mai apropiată de realitate, în care copiii învaţă despre reciclare nu doar din informaţii, ci şi prin ceea ce fac efectiv la şcoală. Faptul că proiectul ajunge anul acesta în alte 8 judeţe şi, în total, în 36 de judeţe din România, arată cât de importantă este această iniţiativă pentru comunităţile în care ajunge”, a declarat Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream.

Premii pentru cele mai creative şcoli

Echipele care demonstrează cea mai mare creativitate în amenajarea zonelor ecologice vor fi recompensate diferenţiat, în funcţie de categoria judeţului:

În cele 8 judeţe noi (inclusiv Galaţi): Locul I câştigă participarea la o tabără de animaţie socio-educativă, locul al II-lea primeşte un kit educaţional în valoare de 1.000 de lei, iar locul al III-lea este premiat cu rechizite. Şcolile care obţin menţiune primesc acces gratuit la workshopurile şi conferinţele programului „Împreună Educăm Generaţii”.

În cele 28 de judeţe din ediţiile anterioare: Locul I primeşte kituri de rechizite, locul al II-lea câştigă kituri de cărţi, iar echipele de pe locul al III-lea şi cele cu menţiune beneficiază de acces gratuit la evenimentele „Împreună Educăm Generaţii”.

„Credem că obiceiurile se formează mai uşor atunci când copiii sunt implicaţi direct. De aceea, ne bucură faptul că prin Caravana Reciclării Creative profesorii şi elevii lucrează împreună, folosesc materiale pe care le au deja la îndemână şi transformă lucrurile care ar putea fi aruncate în ceva nou. Este o formă simplă şi creativă de a vorbi despre reciclare şi despre responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o are faţă de mediu.”, a declarat Luiza Dumitru, Director de Comunicare şi Marketing, OSCAR Downstream.

Dezvoltat de Asociaţia PlaYouth, organizaţie dedicată educaţiei non-formale şi conceptului de „învăţare prin joc şi artă”, proiectul pune la dispoziţia profesorilor şi părinţilor toate detaliile şi resursele necesare pe platforma oficială www.caravanareciclariicreative.ro.