Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” din Galaţi invită publicul marţi, 1 decembrie 2026, începând cu ora 18:30, la concertul vocal-instrumental extraordinar „La mulţi ani, România!”. Evenimentul marchează Ziua Naţională a României printr-o seară de sărbătoare care reuneşte artişti consacraţi, ansambluri reprezentative şi tineri interpreţi din Galaţi şi Brăila.

Conceput ca un amplu tablou artistic în care muzica, cântul tradiţional şi dansul popular îşi dau mâna, spectacolul propune o călătorie sonoră şi vizuală prin cele mai autentice forme de expresie ale identităţii naţionale, aducând în prim-plan valorile culturale, istorice şi spirituale ale spiritului românesc.

Cine urcă pe scena liricului gălăţean de Ziua Naţională

Programul serii îmbină solemnitatea marşurilor patriotice cu profunzimea muzicii psaltice şi energia folclorului coregrafic:

Deschidere cu fanfară militară şi solişti lirici: Concertul va fi deschis de acordurile solemne şi vibrante ale marşurilor şi cântecelor patriotice, interpretate de Muzica Militară a Garnizoanei Brăila, aflată sub conducerea maiorului Raul Ionuţ Badale, alături de soliştii lirici ai teatrului gălăţean, baritonul Constantin Lupu şi soprana Elena Chirvase.

Dimensiunea spirituală a sărbătorii: Grupul psaltic „Stavroforos”, dirijat de protopsaltul Nelu Stase, va aduce în atenţia publicului armoniile specifice cântului psaltic bizantin şi românesc, evocând profunzimea credinţei şi a tradiţiei creştine.

Folclor şi dansuri populare: Atmosfera festivă a serii va fi întregită de Ansamblul „Muguraşul” al Palatului Copiilor Brăila, pregătit de profesorul, instructorul şi coregraful Marius Sandrino Epure, care va prezenta suite de dansuri populare româneşti.

Acces gratuit pentru publicul gălăţean

Prin acest eveniment cultural de anvergură, Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” îşi reafirmă misiunea de a fi alături de comunitatea gălăţeană în momentele cu profundă semnificaţie istorică şi sufletească.

Accesul publicului la concertul extraordinar „La mulţi ani, România!” este liber, în limita locurilor disponibile. Organizatorii le recomandă spectatorilor să ajungă din timp la sala de spectacol pentru a-şi putea ocupa locurile.