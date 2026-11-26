Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” din Galaţi invită publicul marţi, 1 decembrie 2026, începând cu ora 18:30, la concertul vocal-instrumental extraordinar „La mulţi ani, România!”. Evenimentul marchează Ziua Naţională a României printr-o seară de sărbătoare care reuneşte artişti consacraţi, ansambluri reprezentative şi tineri interpreţi din Galaţi şi Brăila.
Conceput ca un amplu tablou artistic în care muzica, cântul tradiţional şi dansul popular îşi dau mâna, spectacolul propune o călătorie sonoră şi vizuală prin cele mai autentice forme de expresie ale identităţii naţionale, aducând în prim-plan valorile culturale, istorice şi spirituale ale spiritului românesc.
Programul serii îmbină solemnitatea marşurilor patriotice cu profunzimea muzicii psaltice şi energia folclorului coregrafic:
Prin acest eveniment cultural de anvergură, Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” îşi reafirmă misiunea de a fi alături de comunitatea gălăţeană în momentele cu profundă semnificaţie istorică şi sufletească.
Accesul publicului la concertul extraordinar „La mulţi ani, România!” este liber, în limita locurilor disponibile. Organizatorii le recomandă spectatorilor să ajungă din timp la sala de spectacol pentru a-şi putea ocupa locurile.