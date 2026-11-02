Podul de pe DJ 241G din Brăhășești este reconstruit din temelii. Costel Fotea: „Vom avea drumuri mai sigure și mai rezistente” 

Infrastructura rutieră din nordul județului Galați intră într-un amplu proces de modernizare. Podul situat pe drumul județean DJ 241G, în intravilanul comunei Brăhășești, în zona troiței, se află în plin proces de reabilitare.

Construit în urmă cu zeci de ani, vechiul pod va fi refăcut aproape în totalitate pentru a le oferi locuitorilor din zonă condiții mai bune și mai sigure de circulație, dar și o infrastructură rutieră mai rezistentă în fața fenomenelor meteorologice extreme.

Constructorii au avansat deja cu primele etape ale proiectului de execuție pe șantier.

„Au fost deja îndepărtate grinzile vechi, iar în prezent se lucrează la refacerea elementelor de susținere de la capetele podului (culeele). Acestea sunt aduse la nivelul prevăzut în proiect și pregătite pentru armare și turnarea betonului, astfel încât să poată susține noua structură”, a declarat președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Ulterior, vor fi montate grinzi noi din beton precomprimat, iar partea carosabilă va fi refăcută complet, cu două straturi de asfalt.

La finalul lucrărilor, noua structură va avea o lungime de 15 metri și o lățime totală de 11 metri, din care aproape 8 metri vor fi destinați circulației autovehiculelor. Pentru siguranța pietonilor, trotuarele vor fi lărgite, separate de carosabil prin borduri înalte din beton și prevăzute cu parapete de protecție pe marginile exterioare ale podului.

Lucrările fac parte din proiectul derulat de Consiliul Județean Galați pentru modernizarea axei rutiere Berheci – Nărtești – Gohor – Corcioveni – Brăhășești, pe traseul E581 – DJ241 – DJ241A – DJ241G.

Sursa foto: Facebook Costel Fotea