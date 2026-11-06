Primarul Ionuț Pucheanu pune capăt speculațiilor: „Nu pornim o vânătoare a balcoanelor închise și nimeni nu va fi supra-impozitat!”

După ce noul Cod al urbanismului a stârnit un val de îngrijorare la nivel național și local privind posibila dublare a impozitelor pentru balcoanele închise fără acte, reacția oficială a municipalității aduce liniște pentru zeci de mii de proprietari din Galați. Primarul Ionuț Pucheanu a clarificat public această situație de mare interes fiscal, demontând zvonurile privind eventualele sancțiuni.

„Pentru că am tot fost întrebat în ultima perioadă, fiind un subiect de mare interes, o spun cât se poate de clar: nimeni nu va fi sancţionat sau supra-impozitat pentru că şi-a închis balconul. Cum să scoţi alţi bani din buzunar doar pentru că ai vrut să-ţi asiguri un minim de confort la tine acasă? Nici vorbă de aşa ceva. Gălăţenii trebuie să stea liniştiţi: nu pornim o vânătoare a balcoanelor închise!”, a declarat ferm edilul municipiului Galați.

Problema fiscală a apărut odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026, care prevede o majorare cu 100% a impozitului pe clădiri pentru anumite lucrări executate fără autorizație. Monitorul de Galați a arătat recent că municipalitatea ceruse deja clarificări oficiale de la Ministerul Dezvoltării, prin Asociația Municipiilor din România (AMR), pentru a stabili exact dacă noile măsuri pot fi aplicate retroactiv modificărilor vechi din apartamente.

Prin poziția asumată astăzi de primar, administrația locală confirmă că criteriile din proiectele de lege și normele de aplicare nu vor fi transformate într-un instrument de presiune asupra cetățenilor care au dorit doar să își asigure un confort minim în propriile locuințe. Proprietarii din Galați care au balcoanele închise de ani de zile nu riscă reevaluări sau penalități la Direcția Fiscală.