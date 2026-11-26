Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci îşi deschide porţile pentru public marţi, 1 Decembrie 2026, cu o manifestare culturală şi educativă dedicată Zilei Naţionale a României. Sub titlul „Unirea, un ideal, o naţiune – Ecourile zilei de 1 Decembrie 1918”, evenimentul îşi propune să readucă în atenţia comunităţii semnificaţia istorică a Marii Uniri şi valorile unităţii naţionale.
Potrivit organizatorilor, întâlnirea cu publicul va îmbina expunerea istorică cu proiecţia de film documentar, oferind participanţilor o perspectivă accesibilă asupra momentului astral de la 1918:
Reprezentanţii instituţiei muzeale îi invită pe tecuceni, elevi, cadre didactice şi pasionaţi de istorie de toate vârstele să ia parte la acest eveniment, pentru a celebra împreună trecutul şi idealul unităţii naţionale chiar de Ziua Naţională a României.