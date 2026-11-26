Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci îşi deschide porţile pentru public marţi, 1 Decembrie 2026, cu o manifestare culturală şi educativă dedicată Zilei Naţionale a României. Sub titlul „Unirea, un ideal, o naţiune – Ecourile zilei de 1 Decembrie 1918”, evenimentul îşi propune să readucă în atenţia comunităţii semnificaţia istorică a Marii Uniri şi valorile unităţii naţionale.

Programul evenimentului şi detaliile de participare

Potrivit organizatorilor, întâlnirea cu publicul va îmbina expunerea istorică cu proiecţia de film documentar, oferind participanţilor o perspectivă accesibilă asupra momentului astral de la 1918:

Prezentare istorică: Manifestarea va cuprinde o prelegere susţinută de managerul muzeului, prof. Daniel Dojan, care va evoca contextul şi ecourile zilei de 1 Decembrie 1918.

Proiecţie de film: În continuarea prezentării, spectatorii vor putea urmări un film documentar dedicat Marii Uniri.

Data şi ora desfăşurării: Evenimentul va avea loc marţi, 1 Decembrie 2026, începând cu ora 12:45.

Locaţia şi accesul: Întâlnirea este găzduită de Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci, iar intrarea este gratuită pentru toţi participanţii.

O lecţie de istorie deschisă comunităţii

Reprezentanţii instituţiei muzeale îi invită pe tecuceni, elevi, cadre didactice şi pasionaţi de istorie de toate vârstele să ia parte la acest eveniment, pentru a celebra împreună trecutul şi idealul unităţii naţionale chiar de Ziua Naţională a României.