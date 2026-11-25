Spectacolul ULTIMII, de Mimi Brănescu, în regia lui Gelu Colceag, va avea loc la Galaţi pe 22 decembrie, ora 19:00, la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” https://bilete.teatrulanimus.ro/. Spectacolul îi aduce împreună pe Marian Râlea, Andreea Grămoşteanu, Leonid Doni şi Vlad Corbeanu, într-o comedie amăruie despre familie, orgolii, alegeri şi acel haz de necaz atât de recognoscibil. Premiera de la Bucureşti, din 26 octombrie, s-a jucat cu casa închisă, iar reacţiile publicului de după reprezentaţii au fost foarte bune.

„Ultimii”, cea mai nouă producţie a Teatrului Animus, aduce pe scenă o comedie amară 100% românească, semnată de dramaturgul Mimi Brănescu şi regizată de Gelu Colceag. Spectacolul a avut premiera pe 26 octombrie 2026, la Teatrul de Comedie din Bucureşti, unde s-a jucat cu casa închisă, confirmând interesul major al publicului încă de la prima reprezentaţie.

Construcţia scenică propune o întâlnire teatrală autentică despre oameni care trăiesc „cu un picior în ceea ce au fost şi cu celălalt în ceea ce încă speră să devină”, într-o Românie uşor de recunoscut, în care trecutul şi prezentul coexistă, iar viitorul pare mereu la câţiva paşi distanţă.

Despre ce este spectacolul: O familie prinsă între trecut şi visul plecării

Acţiunea îi aduce împreună pe Ică, Marcu, Lulu şi Luminiţa — patru oameni legaţi de aceeaşi familie, dar fiecare prins în propriul vis despre o viaţă mai bună. Din întâlnirea lor se naşte un spectacol viu, cu mult umor şi profund omenesc, în care adevărurile ies la suprafaţă printre pahare de vin, orgolii de familie, planuri imposibile, certuri şi împăcări.

Piesa explorează teme precum familia, rădăcinile, plecarea şi revenirea, surprinzând personaje complexe pe care spectatorii le recunosc imediat:

Oameni în căutarea succesului sau a unui nou început: Unul dintre ei a plecat şi credea că a reuşit, altul a rămas acasă şi încă visează la succes, iar un altul trăieşte cu încăpăţânare printre amintiri.

Întoarcerea din străinătate: Luminiţa, revenită din Spania, încearcă să afle cât mai are de aşteptat până când viaţa ei va începe, în sfârşit, să semene cu ceea ce şi-a imaginat.

Conflicte şi planuri îndrăzneţe: Povestea împleteşte perspectiva unui tată care priveşte lumea după propriile reguli, a unui fiu convins că poate reinventa muzica şi a unui frate care caută soluţii de succes în afaceri cu găini Sussex, alături de oameni care visează să ajungă în America, Canada sau Spania.

Umorul ca formă de supravieţuire: Personajele exagerează, se contrazic, se laudă şi spun, uneori fără să-şi dea seama, cele mai adevărate lucruri, demonstrând că, oricât de complicată devine viaţa, umorul rămâne una dintre cele mai sincere forme de supravieţuire.

Distribuţia şi echipa artistică a producţiei Teatrului Animus

Sub regia lui Gelu Colceag, universul scris de Mimi Brănescu capătă ritm şi precizie, aducând pe scenă actori consacraţi ai teatrului românesc. Din echipa spectacolului fac parte:

Marian Râlea – în rolul lui Ică

Andreea Grămoşteanu – în rolul Luminiţei

Leonid Doni – în rolul lui Lulu

Vlad Corbeanu – în rolul lui Marcu

Mimi Brănescu – autorul textului

Prof. Gelu Colceag – regizorul spectacolului

Ticu Moroşanu – producător şi manager

Prin producţiile şi turneele sale naţionale, Teatrul Animus îşi propune să dezvolte un repertoriu divers şi să construiască o relaţie durabilă cu spectatorii din întreaga ţară, pornind de la crezul asumat al instituţiei: „Publicul are dreptul la artă. Arta este pentru toată lumea.”

Mai multe detalii despre spectacol şi activitatea companiei teatrale pot fi consultate pe site-ul oficial teatrulanimus.ro https://www.teatrulanimus.ro.