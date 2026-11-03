Turneu de prestigiu şi o comedie amară acasă: „Regina nopţii” pleacă la Festivalul de la Braşov, iar spectacolul „Acasă la tata” se joacă duminică la Galaţi

Actorii Teatrului Dramatic „Fani Tardini” îşi continuă activitatea intensă la începutul acestei luni, împărţindu-se între participarea la festivaluri naţionale de profil şi întâlnirile cu propriul public. Vineri, 6 noiembrie, de la ora 19:00, producţia-fenomen „Regina nopţii”, scrisă şi regizată de Leta Popescu, va fi prezentată la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Braşov, în cadrul ediţiei din acest an a Săptămânii Comediei.

Piesa, apreciată la nivel naţional şi distinsă cu patru nominalizări la Premiile UNITER 2025, a marcat o premieră istorică pentru teatrul gălăţean prin trofeul obţinut de actriţa Oana Mogoş pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Povestea ludică şi emoţionantă a bunicului Moş Grigore, care îşi adună întreaga familie la ţară simţind că i se apropie sfârşitul, readuce pe scena din Braşov universul unic al satului românesc, susţinut de o distribuţie extinsă şi de muzica originală compusă de Csaba Boros.

Duminică, 8 noiembrie, atenţia se mută din nou la Galaţi, unde de la ora 19:00 fix, pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din strada Ştiinţei nr. 115, va fi reprezentat spectacolul „Acasă la tata”. Textul poartă semnatura lui Mimi Brănescu, unul dintre cei mai apreciaţi dramaturgi români contemporani, recunoscut pentru stilul său acid şi capacitatea de a surprinde cu autenticitate realităţile din viaţa de zi cu zi. Producţia propune o incursiune comică şi dureroasă în marile speranţe şi frământări ale oamenilor aflaţi în căutarea fericirii, explorând dinamica complexă şi uneori distructivă dintre membrii unei familii.

Directorul teatrului, Florin Toma, cel care semnează şi regia alături de rolul Tatălui lui Robert, subliniază că piesa vorbeşte despre modul în care persoanele dragi ajung să ne provoace cele mai adânci răni, acolo unde iubirea şi iertarea cer un preţ pe care nu suntem întotdeauna pregătiţi să îl plătim.

Cu o durată de o oră şi 50 de minute fără pauză şi fiind recomandat spectatorilor cu vârsta peste 12 ani, spectacolul beneficiază de o distribuţie din care fac parte Radu Horghidan, Răzvan Clopoţel, Oana Mogoş, Cristina Uja Neagu, Elena Anghel şi Vlad Ajder. Biletele pentru reprezentaţia de la Galaţi pot fi achiziţionate direct de la Agenţia Teatrală din strada Domnească nr. 59 sau online de pe platforma oficială a instituţiei.

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