Muzică, păpuşi gigant şi aventuri pentru întreaga familie, duminică, la Teatrul „Gulliver” Galaţi

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gulliver” din Galaţi pregăteşte o duminică plină de magie, muzică şi veselie pentru cei mai mici spectatori, dar şi pentru părinţi şi bunici. Duminică, 8 noiembrie 2026, de la ora 10:30, pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din Galaţi este programat spectacolul „Despre greieri şi furnici”, o producţie dinamică pusă în scenă de regizoarea Silvia Roman. Inspirată din celebra fabulă clasică, piesa propune o abordare modernă şi extrem de atractivă, în care păpuşile expresive de mari dimensiuni, jocurile de ritm şi utilizarea numeroaselor instrumente muzicale live transformă întreaga reprezentaţie într-o experienţă scenică profund interactivă şi participativă.

Spectacolul a fost desemnat proiectul câştigător al ediţiei din 2024 a concursului de regie ProvocART, remarcându-se prin conceptul artistic original care foloseşte muzica ca limbaj universal de comunicare. Dincolo de componenta ludică, reprezentaţia are o puternică latură educativă, stimulându-le copiilor creativitatea şi curiozitatea. Regizoarea Silvia Roman subliniază că scopul proiectului este de a promova valorile muncii în echipă, ale empatiei şi ale prieteniei prin intermediul jocului.

Distribuţia numeroasă îi aduce pe scenă pe actorii Cosmin Cosma, Miruna Dobrotă, Andrei Ciugulea, Andrei Midişan, Nicoleta Miru-Cosma, Alin Albu, Valeria Taban, Ramona Păuc, Cristina Gheorghe, Nicole Lungu, Andrei Dombrovschi şi Adina Ariton, în timp ce compoziţia muzicală poartă semnătura lui Bogdan Balea, iar scenografia şi păpuşile au fost create de Remus Gabor.

În paralel cu reprezentaţiile dedicate copiilor, echipa Teatrului „Gulliver” se află în plin proces de repetiţii pentru o nouă producţie adresată publicului adolescent şi adult de peste 16 ani. Noul spectacol, intitulat „Visul unei nopţi (gen) de vară”, montat sub îndrumarea regizorului Cristian Gheorghe, explorează teme profunde precum iubirea, libertatea şi căutarea sensului în viaţă, estompând graniţele dintre vis şi realitate.

Avanpremiera noii producţii va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 18:00, urmată de premiera oficială duminică, 15 noiembrie, de la aceeaşi oră. Biletele pentru toate reprezentaţiile instituţiei pot fi cumpărate online de pe platforma oficială bilete.teatrul-gulliver.ro sau de la Casa de Cultură a Studenţilor înainte de spectacol.

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