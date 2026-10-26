Salariile românilor ar putea creşte cu 5,65% în 2027. Câţi bani ar primi în plus angajaţii

Românii ar putea beneficia de majorări salariale şi în 2027, însă ritmul de creştere a veniturilor este estimat să încetinească. Potrivit studiului PwC PayWell 2026, companiile private participante anticipează o creştere medie de 5,65% a salariilor de bază în anul următor, într-un context economic în care scumpirile şi taxele continuă să pună presiune asupra bugetelor gospodăriilor.

Salariile cresc, dar majorările sunt tot mai mici

Estimările pentru 2027 indică o temperare a creşterilor salariale faţă de anii precedenţi. În 2025, majorarea medie a salariilor de bază a fost de 7,47%, iar în 2026 a coborât la 6,67%. Dacă prognoza pentru anul viitor se confirmă, ritmul de creştere va fi cu 1,82 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în 2025.

Pentru angajaţi, această evoluţie contează mai ales într-o perioadă în care cheltuielile cotidiene ocupă o parte tot mai mare din veniturile lunare. Preţurile alimentelor, serviciilor, energiei şi carburanţilor, alături de eventualele majorări de taxe, pot diminua beneficiile unei creşteri salariale.

De altfel, o majorare exprimată în procente nu se traduce automat într-o îmbunătăţire similară a nivelului de trai. Pentru a evalua câştigul real, trebuie luate în calcul evoluţia preţurilor şi modificările taxelor şi contribuţiilor care influenţează venitul disponibil.

Câţi bani ar primi angajaţii în plus

O creştere salarială de 5,65% poate însemna câteva sute de lei în plus pe lună, în funcţie de venitul actual. Iată câteva exemple orientative, presupunând că procentul se aplică direct salariului net:

Salariu de 2.699 de lei: majorare de aproximativ 152 de lei, până la 2.851 de lei net.

Salariu de 3.500 de lei: majorare de aproximativ 198 de lei, până la 3.698 de lei net.

Salariu de 5.000 de lei: majorare de 282,50 lei, până la 5.282,50 lei net.

Dacă majorarea s-ar aplica pe parcursul tuturor celor 12 luni, diferenţa anuală ar fi de aproximativ 1.824 de lei pentru salariul de 2.699 de lei, 2.376 de lei pentru cel de 3.500 de lei şi 3.390 de lei pentru un venit lunar de 5.000 de lei.

Aceste calcule sunt strict orientative. În practică, procentul de 5,65% reprezintă media estimată de companiile participante la studiul PwC, nu o creştere garantată pentru fiecare salariat. De asemenea, dacă procentul se aplică salariului brut, suma efectiv încasată în plus va depinde de taxele şi contribuţiile aplicabile.

Economia încetineşte, iar firmele sunt mai prudente

Prudenţa angajatorilor vine într-un moment în care economia României traversează o perioadă dificilă. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică menţionate în raportările pentru 2026, produsul intern brut a scăzut cu 0,7% în primul semestru al anului, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, pe seria brută.

În trimestrul al doilea din 2026, economia a stagnat faţă de primele trei luni ale anului, ceea ce indică o evoluţie economică modestă.

În aceste condiţii, companiile ar putea continua să îşi gestioneze cu atenţie cheltuielile, inclusiv bugetele destinate salariilor. Pentru angajaţi, acest lucru se poate traduce prin majorări mai temperate şi diferenţe importante între sectoare, firme şi categorii profesionale.

Estimarea de 5,65% pentru 2027 oferă, aşadar, un reper privind intenţiile angajatorilor din mediul privat, dar nu garantează că toţi românii vor beneficia de aceeaşi creştere.

În cele din urmă, pentru bugetul unei familii nu contează doar suma suplimentară trecută pe fluturaşul de salariu, ci şi puterea de cumpărare pe care o oferă aceasta. Dacă preţurile şi taxele vor creşte într-un ritm apropiat sau mai rapid decât veniturile, avantajul majorării salariale ar putea fi mult mai mic decât pare la prima vedere.