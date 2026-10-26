Microsoft pregăteşte Context Vault, o alternativă la Windows Recall, cu accent pe controlul utilizatorului

Windows Recall revine într-o nouă formulă, Microsoft testând de ceva timp o alternativă numită Context Vault, concepută pentru a oferi beneficii practice utilizatorilor obişnuiţi, fără monitorizarea excesivă asociată versiunii iniţiale a funcţiei Recall.

Vestea bună este că Context Vault nu pare să fie o funcţie integrată direct în Windows 11, ci o aplicaţie opţională, pe care utilizatorii o vor putea instala din Microsoft Store. Totuşi, principiul de funcţionare rămâne similar: un model de inteligenţă artificială colectează şi indexează informaţii relevante pentru activitatea utilizatorului, precum linkurile accesate, fragmente din documentele deschise şi descrieri ale imaginilor afişate pe ecran. Toate aceste date sunt organizate într-o bază de informaţii care poate reconstrui, în detaliu, contextul activităţilor desfăşurate pe PC.

Diferenţa majoră faţă de Windows Recall este nivelul de control oferit utilizatorului. În loc să monitorizeze permanent activitatea pe calculator, Context Vault ar urma să permită selectarea fişierelor şi categoriilor de informaţii care pot fi indexate. Astfel, asistentul AI ar putea accesa doar conţinutul pus la dispoziţie în mod explicit, fără să depăşească limitele stabilite de utilizator.

Practic, Context Vault ar funcţiona ca un motor de căutare inteligent pentru PC, capabil să indexeze documente, imagini şi alte informaţii personale. În locul unei casete de căutare tradiţionale, utilizatorul ar putea interacţiona cu un chatbot căruia să-i adreseze întrebări în limbaj natural. Acesta ar identifica fişierul sau linkul căutat şi ar putea oferi detalii suplimentare despre contextul în care a fost accesat, inclusiv aplicaţiile utilizate în acel moment sau obiectivul urmărit.

Deşi aplicaţia ar putea indexa diverse tipuri de conţinut, inclusiv documente, imagini şi informaţii din clipboard, Context Vault nu ar include mecanismele de captură automată a ecranului care au provocat numeroase controverse în cazul Windows Recall. Cu alte cuvinte, utilizatorii nu ar trebui să se confrunte cu înregistrarea permanentă a activităţii vizuale, în afara limitelor pe care le-au stabilit.

În prezent, Context Vault este testat cu un grup restrâns de utilizatori Windows 11. Un alt avantaj este că aplicaţia nu ar necesita neapărat un PC Copilot+ sau un procesor cu unitate NPU performantă, întrucât se bazează pe servicii AI din cloud.

Această abordare ridică însă noi semne de întrebare privind confidenţialitatea. Pentru a funcţiona, aplicaţia trebuie să primească acces la informaţiile incluse în seiful digital al utilizatorului, ceea ce presupune încredere în modul în care Microsoft şi eventualii furnizori terţi gestionează datele respective. Rămâne esenţial de clarificat dacă documentele sensibile ar putea fi utilizate pentru antrenarea unor modele AI externe, inclusiv cele dezvoltate de companii precum Anthropic, creatoarea modelului Claude.

În plus, versiunea de testare include indicii despre posibile costuri de utilizare. Deşi dezactivat momentan, un panou dedicat urmăririi consumului de tokenuri AI sugerează că accesul la funcţiile avansate ar putea fi condiţionat de un abonament sau de un anumit nivel de acces la serviciile AI.

Deocamdată, Microsoft nu a oferit toate detaliile privind disponibilitatea generală şi modelul comercial al aplicaţiei. Context Vault ar putea reprezenta o alternativă mai flexibilă la Windows Recall, însă succesul său va depinde atât de utilitatea funcţiilor oferite, cât şi de garanţiile concrete privind protejarea datelor personale.