Salariul minim ar putea ajunge la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027. Ce spune ministrul Finanțelor despre majorare

Creșterea prețurilor și majorarea taxelor pun o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiilor din România, iar pentru angajații plătiți cu salariul minim acoperirea cheltuielilor lunare devine tot mai dificilă. În acest context, propunerea sindicatelor de majorare a salariului minim brut la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027, urmează să fie analizată de Guvern.

Autoritățile trebuie însă să găsească un compromis între solicitările angajaților, care cer venituri mai mari pentru a face față scumpirilor, și avertismentele angajatorilor privind costurile suplimentare pe care le-ar presupune o asemenea măsură.

Ce spune ministrul Finanțelor despre salariul minim de 5.000 de lei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că înainte de luarea unei decizii trebuie evaluată situația bugetară și stabilit cât de mult își poate permite statul să majoreze veniturile salariale.

Oficialul a explicat că Ministerul Finanțelor are responsabilitatea de a determina spațiul fiscal disponibil și de a prezenta Guvernului variante sustenabile pentru o eventuală creștere.

„Rolul Ministerului de Finanțe este să propună parametrii credibili pentru aceste decizii, să precizeze în clar care-i spațiul fiscal disponibil, iar mai departe decizia va fi politică și se va lua în Guvern”, a declarat Alexandru Nazare.

Prin urmare, începerea discuțiilor nu reprezintă o garanție că solicitarea sindicatelor va fi aprobată. Nivelul salariului minim pentru anul 2027 urmează să fie stabilit în funcție de posibilitățile bugetare și de decizia politică a Executivului.

Când ar putea fi anunțată decizia privind majorarea salariului minim

O hotărâre este așteptată după cea de-a doua rectificare bugetară, cel mai probabil în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Până atunci, Guvernul trebuie să analizeze mai multe aspecte: impactul majorării asupra veniturilor angajaților, cheltuielile suplimentare pentru companii și efectele asupra bugetului de stat.

Discuțiile sunt importante și pentru mediul privat, unde o creștere semnificativă a salariului minim ar putea genera costuri suplimentare pentru angajatorii care au numeroși salariați plătiți la acest nivel.

Cu cât ar crește salariul angajaților dacă propunerea sindicatelor este acceptată

În prezent, salariul minim brut este de 4.325 de lei. Dacă propunerea sindicatelor privind majorarea la 5.000 de lei va fi aprobată, creșterea ar fi de 675 de lei brut.

Pentru angajați, estimările actuale indică un plus de aproximativ 282 de lei la salariul net, adică suma rămasă efectiv în mână după plata taxelor și contribuțiilor.

Valoarea finală a creșterii nete va putea fi stabilită însă numai după clarificarea regulilor fiscale care vor fi aplicabile în 2027.

Până la anunțarea unei decizii oficiale, majorarea salariului minim la 5.000 de lei rămâne o propunere aflată în discuție, iar angajații nu au încă certitudinea că noul nivel salarial va intra în vigoare de la începutul anului viitor.