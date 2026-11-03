Parteneriat strategic la nivel înalt: SRI şi agenţia americană TSA au semnat un Memorandum de cooperare pentru securitatea aviaţiei civile

Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Transportation Security Administration (TSA) din cadrul Departamentului de Securitate Naţională al Statelor Unite ale Americii au încheiat luni, 2 noiembrie 2026, la Bucureşti, un Memorandum de înţelegere de o importanţă strategică deosebită.

Documentul oficial creează cadrul juridic şi operaţional prin care cele două instituţii vor coopera direct şi vor derula schimburi zilnice de informaţii relevante pentru consolidarea securităţii aviaţiei civile din ambele state, asigurând totodată protecţia infrastructurilor critice de transport aerian împotriva riscurilor şi ameninţărilor moderne.

Semnarea documentului s-a desfăşurat într-un cadru oficial, Memorandumul fiind parafat, din partea agenţiei americane, de către ambasadorul SUA la Bucureşti, Excelenţa Sa Darryl Nirenberg, iar din partea Serviciului Român de Informaţii, de către directorul interimar al instituţiei, generalul Răzvan Ionescu.

Cu această ocazie, conducerea SRI a evidenţiat valoarea deosebită a parteneriatului bilateral cu agenţiile de aplicare a legii şi de informaţii din Statele Unite, menţionând că relaţia de colaborare derulată în plan operaţional, analitic şi de pregătire reprezintă un reper constant care obligă instituţia din România la menţinerea unui standard de excelenţă şi profesionalism.

La rândul său, ambasadorul Darryl Nirenberg a subliniat că noul acord consolidează cooperarea existentă între cele două naţiuni şi aprofundează schimbul de experienţă şi de bune practici în domeniul siguranţei aviatice, intensificând angajamentul comun faţă de protecţia călătorilor care tranzitează aeroporturile internaţionale.

Prin semnarea acestui acord cu agenţia americană responsabilă de siguranţa sistemului naţional de transport al SUA, România îşi reconfirmă rolul de pilon de stabilitate şi furnizor de securitate la nivel regional şi internaţional.