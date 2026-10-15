Cât a ajuns să coste o poliță RCA în Galați. Prețurile minime și maxime pentru mașinile cele mai căutate

Prețul polițelor RCA a înregistrat o creștere de 15% în prima jumătate a acestui an la nivel național, conform indicatorilor oficiali ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Inflația galopantă și scumpirea semnificativă a componentelor auto au împins dauna medie plătită de asigurători în sus cu 18%, generând o presiune continuă de creștere a tarifelor pentru perioada următoare.

În acest context, platformele de profil au calculat impactul valoric exact pe care scumpirile îl au în mod direct asupra buzunarelor șoferilor din Galați.

„Pentru un autoturism de 1.401–1.600 cmc, polița RCA anuală în Galați costă în medie 1.020–1.600 RON/an la un proprietar de 35 de ani în clasa Bonus-Malus B0. În cadrul aceleiași categorii, valoarea mediană calculată este de 1.310 lei”, relevă datele centralizate de calculatorul regional al platformei VreauEstimare.ro.

Analiza indică faptul că județul Galați este încadrat ca zonă de referință cu un coeficient neutru de 1,00, ceea ce înseamnă că tarifele locale nu suferă majorări geografice artificiale, cum se întâmplă în cazul zonelor metropolitane mari.

Pe lângă cheltuielile stricte destinate asigurării obligatorii auto, proprietarii de mașini din Galați trebuie să ia în calcul și celelalte dări anuale fixe. De exemplu, pentru un autoturism alimentat cu benzină care are o capacitate cilindrică de 1.600 cmc, valoarea impozitului auto anual obligatoriu, determinat la nivelul de bază prevăzut de Codul fiscal în vigoare, ajunge la suma de 141 de lei.