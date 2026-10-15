Alerte de drone în lanț la graniță: Nou mesaj RO-Alert recepționat și în Galați, după ce radarele MApN au depistat o țintă lângă Insula Șerpilor

O nouă alertă aeriană a fost declanșată în dimineața zilei de joi, 15 octombrie, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană neidentificată în proximitatea Insulei Șerpilor. Situația a impus ridicarea de urgență de la sol a două avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, care au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza evoluția obiectului. Centrul Național Militar de Comandă a notificat imediat structurile IGSU, fiind emis un mesaj RO-Alert la ora 08.36 pentru estul județului Tulcea.

Din cauza proximității geografice și a propagării semnalului, avertizarea de alertă extremă a fost recepționată din nou și de locuitorii din municipiul Galați.

„În dimineaţa zilei de 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană, ce evolua în apropierea Insulei Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.36. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la 10.27”, se arată în informarea de presă transmisă oficial de reprezentanții MApN.

Acest incident prelungește o stare de tensiune extremă la frontiera estică, venind la doar câteva ore după o noapte de coșmar. Anterior, în cursul aceleiași nopți, o altă dronă a pătruns efectiv în spațiul aerian național la sud-est de Sulina, provocând ridicarea succesivă a două avioane spaniole F-18 de la Mihail Kogălniceanu și a două aeronave românești F-16 de la Fetești, context în care populația a mai primit un mesaj RO-Alert la ora 04.57.

Seria de alerte succesive subliniază intensificarea activității aeriene în zona de frontieră cu Ucraina pe parcursul ultimelor 24 de ore.