Now Reading: Alerte de drone în lanț la graniță: Nou mesaj RO-Alert recepționat și în Galați, după ce radarele MApN au depistat o țintă lângă Insula Șerpilor

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    Alerte de drone în lanț la graniță: Nou mesaj RO-Alert recepționat și în Galați, după ce radarele MApN au depistat o țintă lângă Insula Șerpilor

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Alerte de drone în lanț la graniță: Nou mesaj RO-Alert recepționat și în Galați, după ce radarele MApN au depistat o țintă lângă Insula Șerpilor

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei15.10.2026

Alerte de drone în lanț la graniță: Nou mesaj RO-Alert recepționat și în Galați, după ce radarele MApN au depistat o țintă lângă Insula Șerpilor

O nouă alertă aeriană a fost declanșată în dimineața zilei de joi, 15 octombrie, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană neidentificată în proximitatea Insulei Șerpilor. Situația a impus ridicarea de urgență de la sol a două avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, care au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza evoluția obiectului. Centrul Național Militar de Comandă a notificat imediat structurile IGSU, fiind emis un mesaj RO-Alert la ora 08.36 pentru estul județului Tulcea.

Din cauza proximității geografice și a propagării semnalului, avertizarea de alertă extremă a fost recepționată din nou și de locuitorii din municipiul Galați.

Alerte de drone în lanț la graniță: Nou mesaj RO-Alert recepționat și în Galați, după ce radarele MApN au depistat o țintă lângă Insula Șerpilor

„În dimineaţa zilei de 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană, ce evolua în apropierea Insulei Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.36. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la 10.27”, se arată în informarea de presă transmisă oficial de reprezentanții MApN.

Acest incident prelungește o stare de tensiune extremă la frontiera estică, venind la doar câteva ore după o noapte de coșmar. Anterior, în cursul aceleiași nopți, o altă dronă a pătruns efectiv în spațiul aerian național la sud-est de Sulina, provocând ridicarea succesivă a două avioane spaniole F-18 de la Mihail Kogălniceanu și a două aeronave românești F-16 de la Fetești, context în care populația a mai primit un mesaj RO-Alert la ora 04.57.

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Mesaje RO-Alert în toiul nopții și avioane de luptă ridicate de urgență

Seria de alerte succesive subliniază intensificarea activității aeriene în zona de frontieră cu Ucraina pe parcursul ultimelor 24 de ore.

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