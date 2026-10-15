Răsturnare de situație în cazul copilului mort de foame în Galați. Tatăl din străinătate, trimis în judecată alături de mama depresivă

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a mamei și a concubinului acesteia în cazul cumplit al băiețelului de 2 ani și 9 luni care a murit de malnutriție în luna iunie.

Anchetatorii au extins cercetările și l-au pus sub învinuire și pe tatăl copiilor (concubinul femeii), acesta fiind trimis în judecată în stare de libertate. Mama micuțului, care suferea de o depresie profundă și se afla în stare de șoc la descoperirea tragediei, rămâne în stare de arest preventiv, fiind acuzată direct de omor asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului.

Conform datelor oficiale, micuțul locuia în apartamentul închiriat din Galați alături de mama sa, de sora lui geamănă în vârstă de 2 ani și 9 luni și de un frate mai mare, în vârstă de 4 ani și 10 luni. Procurorii au reținut că femeia, în perioada ianuarie – iunie 2026, nu a asigurat o alimentație corespunzătoare fiului ei și nu l-a dus la medic, deși suferea de anumite afecțiuni, inacțiuni care au dus la decesul acestuia pe 10 iunie. Mai mult, ea a procedat la fel și cu ceilalți doi copii ai săi, punându-le în primejdie gravă dezvoltarea fizică și intelectuală.

În ceea ce îl privește pe tată, acesta se afla la muncă în străinătate și a sunat de urgență la 112 îngrijorat că partenera sa nu mai răspundea la telefon. Cu toate acestea, procurorii au stabilit că bărbatul cunoștea afecțiunile de care sufereau minorii, dar nu și-a îndeplinit obligația legală de întreținere. Acesta a fost trimis în judecată pentru rele tratamente aplicate minorului deoarece nu le-a asigurat resursele necesare pentru o hrană corespunzătoare și nu i-a prezentat la medic.

Dosarul penal a fost înaintat Tribunalului Galați, anchetatorii precizând că această etapă nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

Legendă foto: Tragedie în Galaţi: Copil de 2 ani, găsit mort în casă, extrem de slab şi epuizat. Mama depresivă şi ceilalţi doi copii, găsiţi în viaţă de pompieri