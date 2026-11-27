Infrastructura digitală europeană este tot mai des vizată de atacuri cibernetice care afectează sectoare variate, de la industria alimentară și organizațiile sportive până la instituțiile media. Cel mai recent incident important vizează Agence France-Presse (AFP), una dintre cele mai cunoscute agenții internaționale de presă, ale cărei materiale jurnalistice sunt preluate zilnic de publicații și televiziuni din întreaga lume, inclusiv din România.

În urma identificării unei intruziuni informatice, agenția franceză a decis să suspende temporar una dintre principalele platforme prin care distribuie conținut către clienții săi. Incidentul are loc într-un context tensionat, în care autoritățile franceze avertizează că amenințările la adresa securității cibernetice au atins un nivel fără precedent.

AFP a suspendat platforma de distribuție a conținutului după un atac informatic

Atacul cibernetic a fost detectat în noaptea de 25 spre 26 noiembrie 2026, în jurul orei 01:30, ora locală a Parisului. Hackerii au vizat AFP Forum, platforma utilizată de clienții agenției pentru a accesa și descărca articole, fotografii și materiale video destinate publicării.

Conform unui mesaj intern transmis angajaților și consultat de Al Jazeera, specialiștii AFP au intervenit imediat după descoperirea incidentului, pentru a limita efectele intruziunii. Ca măsură de precauție, conducerea agenției a hotărât să întrerupă accesul la platformă. Deocamdată, nu a fost comunicată o dată estimativă pentru reluarea funcționării acesteia.

Pentru a reduce perturbările asupra activității publicațiilor și televiziunilor abonate, AFP a pregătit metode alternative prin care clienții pot obține materialele jurnalistice. Până în prezent, nu au fost făcute publice informații confirmate despre autorii atacului, scopul acestuia sau eventualele date care ar fi putut fi compromise.

Nu este primul incident de securitate informatică în care este implicată agenția franceză. În septembrie 2024, AFP a fost ținta unui alt atac cibernetic, în urma căruia a notificat autoritatea franceză pentru protecția datelor personale și a colaborat cu experții Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).

Amenințările cibernetice se extind asupra unor sectoare tot mai diverse din Europa

Avertismentele privind intensificarea atacurilor informatice vin și din partea autorităților franceze. Vincent Strubel, directorul general al ANSSI, a declarat joi, într-un interviu acordat postului France Inter, că Franța se confruntă cu un nivel al amenințărilor cibernetice care nu a mai fost înregistrat până acum. Oficialul a evidențiat, totodată, importanța unei colaborări extinse pentru îmbunătățirea capacităților de apărare.

Printre cele mai neobișnuite incidente raportate în ultimele luni se numără atacul din octombrie asupra sistemelor frigorifice utilizate în aproximativ 700 de supermarketuri și magazine alimentare din Franța. Hackerii au reușit să modifice de la distanță parametrii echipamentelor, iar în unele cazuri temperatura a ajuns la 50 de grade Celsius. Consecința a fost distrugerea unor cantități importante de produse alimentare, cu pierderi estimate la milioane de euro.

Atacuri asemănătoare au fost raportate la începutul lunii noiembrie în cel puțin zece state europene, printre care Germania, România, Marea Britanie, Belgia și Suedia. În cazul incidentului din octombrie, autoritățile franceze au indicat drept responsabili hackeri asociați Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Teheranul a respins categoric aceste acuzații.

Tot în această săptămână, FIFA a confirmat că sistemele sale informatice au fost compromise într-un atac cibernetic. Persoane neautorizate au obținut acces la informații personale și comerciale, însă nu există, deocamdată, dovezi publice care să indice o legătură între acest incident și atacul asupra AFP.

Atacurile informatice pot afecta inclusiv circulația informațiilor

Organizațiile vizate în ultimele luni arată cât de extins a devenit spectrul amenințărilor cibernetice. Dacă în trecut astfel de incidente erau asociate în principal cu furtul de informații, blocarea sistemelor informatice sau solicitarea unor răscumpărări, în prezent efectele pot ajunge mult mai departe.

Compromiterea infrastructurii digitale poate afecta lanțurile de aprovizionare cu alimente, activitatea instituțiilor și funcționarea organizațiilor internaționale. În cazul agențiilor de presă, consecințele pot viza inclusiv distribuția informațiilor către redacții și, implicit, capacitatea acestora de a-și desfășura activitatea în condiții normale.

Într-o societate în care serviciile esențiale și comunicarea depind tot mai mult de sisteme informatice interconectate, un atac cibernetic asupra unei singure organizații poate produce efecte care depășesc cu mult limitele infrastructurii sale digitale.