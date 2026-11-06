Now Reading: Daria Silişteanu scrie istorie la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Dakar: două medalii de aur şi una de argint

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    Daria Silişteanu scrie istorie la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Dakar: două medalii de aur şi una de argint

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Daria Silişteanu scrie istorie la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Dakar: două medalii de aur şi una de argint

Catalin RĂDULESCUSport06.11.2026

Daria Silişteanu scrie istorie la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Dakar: două medalii de aur şi una de argint

Românca Daria Silişteanu, care este antrenată de Andrei Pinticanu, a cucerit joi medalia de aur la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Dakar la concursul de înot la 50 m spate cu un timp incredibil, 27.93 secunde, care reprezintă un nou record naţional la categoriile de vârstă 17, 18 şi +19 ani.

Daria Silişteanu scrie istorie la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Dakar: două medalii de aur şi una de argint

Medalia de aur i-a fost înmânată de Octavian Morariu, membru CIO pentru România, care a oficiat festivitatea de premiere de la 50 m spate.

„Ştiam că o să mă calific în finală şi de aceea n-am tras prea tare în serii. N-aveam de ce. Iar în finală a ieşit chiar mai bine decât m-am aşteptat. Mă bucur mult şi de medalia de aur, dar şi că am doborât recordul naţional, chiar dacă la numai cu o sutime de secundă. Când ne reîntoarcem în ţară voi participa la naţionale, aşa că, cel mai probabil voi sărbători cu antrenamente, antrenamente şi iar antrenamente”, a declarat Daria Silişteanu.

Daria, care a cucerit trei medalii la JOT de la Dakar, a devenit cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice de Tineret, cu două medalii de aur şi una de argint.

Înot: Daria-Măriuca Silişteanu a cucerit aurul olimpic la Dakar
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