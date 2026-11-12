Microsoft le permite utilizatorilor să dezactiveze răspunsurile AI din Bing. Google merge în direcția opusă

În timp ce Google integrează tot mai agresiv inteligența artificială în motorul său de căutare, limitând posibilitatea utilizatorilor de a dezactiva funcțiile AI Overviews și AI Mode, Microsoft adoptă o abordare diferită. Compania a lansat extensii pentru Google Chrome și Microsoft Edge care permit dezactivarea răspunsurilor generate de inteligența artificială în Bing Search.

La fel ca principalul său rival, Microsoft a adăugat motorului Bing numeroase funcții bazate pe inteligență artificială. Printre acestea se numără și un echivalent al funcției AI Overviews de la Google, care afișează răspunsuri generate automat, alături de rezultatele tradiționale ale căutărilor.

Totuși, spre deosebire de Google, Microsoft pare să fi înțeles că nu toți utilizatorii își doresc inteligență artificială la fiecare pas. Reacțiile negative față de integrarea excesivă a Copilot în Windows 11 au determinat compania să-și regândească strategia, inclusiv prin eliminarea unor funcții AI considerate inutile și mutarea altora în aplicații dedicate, unde utilizarea lor rămâne opțională.

Aceeași abordare începe să se vadă și în cazul Bing Search. Deși răspunsurile generate de AI pot fi utile atunci când utilizatorii caută informații rapide, există numeroase persoane care preferă experiența clasică de căutare: parcurgerea mai multor surse, compararea informațiilor și formularea propriilor concluzii, fără intervenția unui chatbot care să sintetizeze totul în locul lor.

Microsoft oferă acum două metode pentru eliminarea răspunsurilor AI din Bing, însă prima vine cu un compromis destul de discutabil.

Prima soluție este extensia Microsoft Bing AI Search Choice, disponibilă în versiune preliminară pentru Google Chrome și Microsoft Edge. După instalare, aceasta adaugă un buton prin intermediul căruia utilizatorii pot activa sau dezactiva afișarea răspunsurilor generate de inteligența artificială. Preferința aleasă se păstrează pentru toate căutările efectuate prin Bing, fără să fie necesară modificarea setării la fiecare interogare.

Există însă un inconvenient important: instalarea extensiei schimbă automat motorul de căutare implicit al browserului în Bing. O decizie cel puțin discutabilă, mai ales pentru utilizatorii care doresc doar să controleze afișarea rezultatelor AI, fără să renunțe la motorul de căutare preferat.

Rămâne și întrebarea de ce Microsoft a ales să lanseze o extensie separată pentru o funcționalitate atât de simplă, în loc să ofere direct în interfața web Bing o setare permanentă pentru dezactivarea răspunsurilor AI.

Din fericire, există și o alternativă care nu necesită instalarea vreunei extensii și nici modificarea motorului de căutare implicit. Utilizatorii pot adăuga parametrul -ai la interogările efectuate prin Bing, obținând astfel rezultate tradiționale, fără răspunsurile generate de inteligența artificială.

Prin această abordare, Microsoft pare să mizeze pe libertatea de alegere, într-un moment în care Google pare tot mai hotărât să transforme inteligența artificială într-o componentă obligatorie a experienței de căutare.