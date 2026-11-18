Problemele juridice ale gigantului Meta sunt departe de a se fi încheiat. După o serie de procese costisitoare și înțelegeri financiare de ordinul miliardelor de dolari, compania se confruntă acum cu acuzații venite chiar din partea propriilor investitori. De această dată, în centrul disputei se află informațiile comunicate de conducerea Meta despre siguranța copiilor pe rețelele sociale și presupusele consecințe financiare ale declarațiilor considerate înșelătoare.

Matt Eisner, acționar al companiei, a intentat marți, 17 noiembrie 2026, un nou proces împotriva lui Mark Zuckerberg și a altor 25 de persoane din conducerea Meta. Potrivit Forbes, investitorul susține că aceștia au prezentat informații înșelătoare despre măsurile de protecție a minorilor pe platformele sociale, provocând prejudicii financiare companiei și, implicit, acționarilor săi.

Meta ar fi pus profiturile înaintea siguranței copiilor

Acțiunea în instanță, depusă la un tribunal federal din nordul Californiei, are 656 de pagini și îi vizează atât pe principalii directori executivi ai Meta, cât și pe membri ai consiliului de administrație.

Potrivit reclamantului, conducerea companiei ar fi cultivat în mod deliberat o imagine publică înșelătoare, minimalizând problemele structurale ale platformelor Facebook și Instagram și efectele acestora asupra utilizatorilor, în special asupra copiilor și adolescenților.

În timp ce reprezentanții Meta prezentau public algoritmii rețelelor sociale drept instrumente menite să stimuleze interacțiunile relevante între utilizatori, Eisner susține că, în realitate, aceștia ar fi favorizat inclusiv comportamentele toxice și mecanismele care îi determină pe oameni să petreacă tot mai mult timp pe platforme.

Printre persoanele vizate de proces se numără și Adam Mosseri, directorul Instagram. Acesta este acuzat că a menținut opțională funcția de ascundere a numărului de aprecieri, deși unele cercetări interne ar fi indicat că eliminarea acestui indicator putea reduce comparațiile sociale dăunătoare, în special în rândul utilizatorilor tineri.

Problema efectelor rețelelor sociale asupra sănătății și comportamentului minorilor a devenit, de altfel, una dintre cele mai importante provocări juridice pentru marile companii tehnologice. Facebook, Instagram, TikTok și YouTube se confruntă tot mai des cu acuzații potrivit cărora mecanismele de recomandare și recompensare a interacțiunilor ar contribui la dezvoltarea unor comportamente de utilizare compulsivă.

Acționarul reclamă prejudicii de zeci de miliarde de dolari

Dincolo de aspectele legate de protecția minorilor, noul proces are și o miză financiară considerabilă.

Matt Eisner susține că declarațiile considerate înșelătoare au contribuit la menținerea artificială a valorii acțiunilor Meta la bursă. În consecință, compania ar fi ajuns să plătească mai mult decât ar fi fost necesar pentru răscumpărarea propriilor acțiuni.

Potrivit documentelor depuse în instanță, în primele nouă luni ale anului 2021, Meta a răscumpărat și retras din circulație acțiuni în valoare de 25,63 miliarde de dolari. Pentru anul 2025, reclamantul estimează că societatea ar fi cheltuit suplimentar 26,26 miliarde de dolari din cauza presupuselor informații înșelătoare comunicate investitorilor.

Eisner invocă și acordul financiar de aproximativ 17 miliarde de dolari încheiat în august 2026, în contextul litigiilor privind efectele rețelelor sociale asupra minorilor.

În urma acelui acord, Meta ar fi acceptat inclusiv limitarea timpului petrecut de adolescenții americani pe Facebook și Instagram la două ore pe zi, alături de introducerea unor restricții suplimentare pentru utilizarea platformelor pe timpul nopții.

Mark Zuckerberg a mai fost vizat de un proces similar în 2024

Nu este prima dată când Matt Eisner încearcă să tragă la răspundere conducerea Meta pentru informațiile prezentate investitorilor în legătură cu siguranța copiilor și adolescenților.

În 2024, acesta a deschis o acțiune similară împotriva companiei și a lui Mark Zuckerberg, solicitând inclusiv blocarea adunării generale anuale a acționarilor până la corectarea informațiilor comunicate în documentele oficiale.

Demersul a fost respins în octombrie 2024 de judecătorul federal Charles Breyer, care a considerat că reclamantul nu demonstrase suficient că presupusele omisiuni ale companiei provocaseră pierderi economice concrete.

Prin noua acțiune, Eisner revine cu solicitări similare, cerând publicarea unor declarații corective și blocarea adunării acționarilor până când investitorii vor primi informațiile pe care acesta le consideră necesare.

Între timp, Meta continuă să anunțe măsuri suplimentare pentru protejarea utilizatorilor minori. Printre inițiativele recente se numără și introducerea unor mecanisme de verificare automată a vârstei prin inteligență artificială, menite să identifice adolescenții care declară în mod fals că sunt majori.

Deocamdată, acuzațiile formulate de Matt Eisner nu au fost demonstrate în instanță, iar informațiile disponibile nu indică o reacție oficială a Meta la noul proces. Totuși, acțiunea readuce în discuție o problemă tot mai incomodă pentru Mark Zuckerberg: responsabilitatea conducerii marilor platforme sociale pentru efectele produselor lor asupra minorilor și pentru informațiile furnizate investitorilor.