Meta, amendată cu 805 milioane de euro în Italia

Grupul Meta a primit o amendă de 805 milioane de euro în Italia, după ce autoritatea națională pentru protecția datelor a constatat că aplicația Facebook pentru Android putea accesa fotografii, videoclipuri și informațiile asociate acestora fără să solicite un consimțământ suficient de clar din partea utilizatorilor.

Problema vizează conținutul stocat în galeria telefonului, inclusiv fotografii și clipuri video pe care proprietarii nu intenționau să le publice pe rețeaua socială. Potrivit autorității italiene Garante, aproximativ 20 de milioane de utilizatori Android din Italia ar putea fi afectați de această practică.

Este cea mai mare sancțiune aplicată până acum de instituția italiană, relatează Reuters. Valoarea amenzii reprezintă aproximativ 0,47% din cifra de afaceri globală a grupului Meta.

Facebook putea accesa fotografii din galerie printr-o singură permisiune

Funcția aflată în centrul investigației a fost introdusă în 2023 și are rolul de a identifica fotografii și videoclipuri din memoria telefonului care ar putea fi publicate pe Facebook. Sugestiile sunt afișate utilizatorilor în timp ce navighează prin aplicație, cu scopul de a simplifica distribuirea conținutului personal.

Investigația autorității italiene a început în iulie 2025, în urma unei sesizări formulate de Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Bolzano.

În urma verificărilor, Garante a concluzionat că Facebook solicita accesul la galeria telefonului printr-o singură permisiune, utilizată ulterior pentru mai multe funcționalități. Problema era că mesajul prezentat utilizatorilor înainte de acordarea accesului nu explica suficient de clar că fotografiile și videoclipurile puteau fi folosite inclusiv pentru generarea sugestiilor de publicare.

Mai mult, funcția era activată implicit, ceea ce ridica probleme suplimentare privind caracterul informat și voluntar al consimțământului.

Autoritatea consideră că această practică încalcă legislația italiană prin care este aplicată directiva europeană ePrivacy. Regulile respective protejează informațiile stocate pe dispozitivele utilizatorilor și impun condiții stricte pentru accesarea acestora, chiar și atunci când nu există dovezi că datele au fost transmise unor terți sau că utilizatorii au suferit un prejudiciu direct.

Cum a fost justificată amenda de 805 milioane de euro

Valoarea impresionantă a sancțiunii a fost stabilită luând în calcul mai mulți factori. Printre aceștia se numără numărul foarte mare de utilizatori potențial afectați, perioada în care mecanismul a funcționat și existența unei sancțiuni anterioare aplicate companiei în 2019.

Garante a invocat inclusiv lipsa de cooperare a Meta pe parcursul investigației.

Compania a introdus anumite modificări după apariția sesizării, însă autoritatea italiană le-a considerat insuficiente și implementate prea târziu. În plus, remedierea depindea de instalarea unei actualizări a aplicației, ceea ce însemna că utilizatorii care nu își actualizaseră Facebook puteau rămâne expuși aceleiași probleme.

O altă dificultate era legată de persoanele care acordaseră deja permisiunea generală de acces la fotografii. Modificările nu ofereau suficiente garanții că acestea beneficiau automat de o protecție corespunzătoare.

Meta trebuie să dezactiveze implicit funcția în următoarele 60 de zile

Pe lângă sancțiunea financiară, autoritatea italiană a impus și măsuri concrete pentru remedierea situației.

Meta trebuie să solicite un acord separat pentru utilizarea fotografiilor în vederea generării sugestiilor de publicare și să explice clar ce categorii de informații sunt accesate, în ce scop sunt utilizate și cum poate fi dezactivată funcția.

De asemenea, în termen de 60 de zile, opțiunea trebuie dezactivată în mod implicit, inclusiv pentru utilizatorii care acordaseră anterior permisiunea generală de acces la galeria telefonului.

Investigația nu a vizat folosirea fotografiilor pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială. Potrivit autorității italiene, Meta a negat că ar utiliza imaginile respective în acest scop.

Garante a precizat însă că își rezervă dreptul de a analiza separat și funcționalitatea prin care anumite materiale din galeria telefonului pot fi procesate în cloud. Subiectul este relevant și în contextul controverselor privind accesul Meta la fotografiile utilizatorilor și sugestiile generate automat.

La momentul publicării informațiilor de către Reuters, Meta nu prezentase un punct de vedere oficial privind sancțiunea. Compania are însă posibilitatea de a contesta decizia autorității italiene.

Cazul readuce în atenție o problemă importantă pentru utilizatorii aplicațiilor mobile: acordarea unei permisiuni generale pentru accesarea fotografiilor nu ar trebui să însemne automat acceptarea tuturor modalităților în care acestea pot fi utilizate.