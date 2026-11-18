Te așezi comod, aștepți răspunsul ChatGPT sau generarea unei imagini inspirate de ultima ta idee, iar înainte de toate te întâmpină o reclamă la un produs sau serviciu relevant pentru subiectul discutat. Scenariul devine realitate pentru utilizatorii din 44 de țări, după ce OpenAI extinde programul de publicitate ChatGPT Ads, vizând inclusiv utilizatorii versiunii gratuite.

Extinderea are loc printr-un parteneriat exclusiv cu Aleph, companie care va asigura comercializarea spațiilor publicitare în cele 44 de piețe. Astfel, începând de astăzi, brandurile și agențiile din 14 țări din America Latină, 16 piețe din Europa și Asia Centrală, 10 din Orientul Mijlociu și Africa, respectiv patru din regiunea Asia-Pacific pot contracta campanii publicitare, efectua plăți și beneficia de asistență locală prin intermediul acestui partener.

OpenAI consideră ChatGPT un nou canal de publicitate, întrucât utilizatorii accesează platforma pentru a învăța, a explora produse și servicii și pentru a lua decizii de cumpărare. Prin acest parteneriat, Aleph va facilita accesul companiilor la publicitatea în ChatGPT, oferind infrastructură locală, echipe de suport și posibilitatea efectuării plăților în monedele piețelor respective.

„Inteligența artificială oferă companiilor o nouă modalitate de a intra în legătură cu oamenii. Începând de astăzi, advertiserii din 44 de piețe pot colabora cu OpenAI prin intermediul unei echipe locale care le vorbește limba, facturează în moneda lor și le oferă facilități de credit. Acesta este lucrul pe care Aleph îl face cel mai bine: transformarea tehnologiei globale în creștere la nivel local”, a declarat Gastón Taratuta, fondator și CEO al Aleph.

În ceea ce privește modul de afișare, OpenAI explică faptul că noile formate publicitare pot include imagini menite să prezinte produsele promovate în diferite contexte de utilizare sau să ilustreze experiențele asociate anumitor servicii. Astfel, advertiserii vor avea la dispoziție o modalitate mai vizuală de promovare direct în interfața ChatGPT.

Compania promite că reclamele vor fi marcate în mod vizibil și afișate separat de imaginile generate la cererea utilizatorilor. De asemenea, OpenAI susține că materialele publicitare nu vor influența răspunsurile oferite de inteligența artificială, acestea rămânând independente de interesele comerciale ale advertiserilor.

Totuși, companiile care plătesc pentru promovare ar putea beneficia de instrumente de măsurare a eficienței campaniilor, inclusiv pentru a determina dacă reclamele afișate în ChatGPT au contribuit la achiziții sau alte tipuri de conversii.

Pentru utilizatorii care preferă să nu plătească un abonament, aceasta înseamnă apariția unui nou element comercial în experiența de utilizare a ChatGPT. Iar pentru OpenAI, publicitatea reprezintă o nouă sursă de venit,