Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date Yandex ar fi redus activitatea boţilor ruşi. Zelenski: „A fost mai uşor să respirăm pe reţelele sociale”

Atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra centrelor de date ale companiei ruse Yandex ar fi fost urmate de o scădere abruptă a activităţii automate pe internet, alimentând suspiciunile privind rolul infrastructurii tehnologice ruseşti în operaţiunile de influenţare a opiniei publice din străinătate.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat situaţia luni, în cadrul Forumului de Securitate de la Varşovia, afirmând că platformele de socializare au devenit vizibil mai puţin ostile după ce atacurile au vizat infrastructura digitală rusă. Potrivit acestuia, utilizatorii au observat mai puţine mesaje instigatoare la ură, mai puţine provocări şi o diminuare a polarizării.

„Când atacurile noastre au ajuns la centrele de date Yandex, dintr-odată a devenit puţin mai uşor să respiri pe multe platforme de socializare”, a declarat Zelenski, sugerând că o parte dintre conturile care amplificau tensiunile online ar fi putut depinde de infrastructura afectată.

Liderul ucrainean a susţinut că dispariţia aparentă a acestor conturi ridică semne de întrebare cu privire la originea lor şi a respins ideea că Europa ar fi responsabilă pentru intensificarea conflictelor din dezbaterea publică online.

Trei centre de date Yandex, lovite de drone

Trei centre de date operate de Yandex, companie adesea comparată cu Google datorită serviciilor sale digitale, ar fi fost vizate de atacuri ucrainene în ultimele zile.

Facilităţile se află în oraşul Sasovo, din regiunea Riazan, în regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, şi în regiunea Vladimir, la est de capitala rusă. Ultimul atac raportat ar fi avut loc duminică.

Compania a confirmat că infrastructura centrului de date din regiunea Vladimir a fost avariată în urma unui atac cu drone, iar activitatea unităţii a fost suspendată.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Yandex a precizat că infrastructura centrului a suferit daune, operaţiunile au fost oprite complet, iar resursele rămase funcţionau instabil, platforma fiind indisponibilă.

Aceste perturbări au alimentat speculaţiile potrivit cărora atacurile ar fi afectat nu doar servicii digitale obişnuite, ci şi infrastructura utilizată pentru activităţi automatizate pe internet.

Potrivit unei analize bazate pe datele Cloudflare Radar, traficul automat provenit din reţeaua Yandex a scăzut cu aproximativ 94% duminică, în comparaţie cu nivelul mediu înregistrat în a doua jumătate a lunii septembrie.

Cifra este semnificativă, însă nu demonstrează, de una singură, că atacurile au scos din funcţiune reţele de boţi coordonate de Kremlin.

Traficul automat include şi activităţi perfect legitime, precum accesările efectuate de roboţii motoarelor de căutare pentru indexarea paginilor web. Datele disponibile nu permit identificarea exactă a ponderii conturilor implicate în operaţiuni de influenţă politică şi nici stabilirea legăturii directe dintre scăderea traficului şi atacurile ucrainene.

Prin urmare, deşi reducerea activităţii automate pare să coincidă cu perturbarea infrastructurii Yandex, amploarea efectului asupra operaţiunilor de propagandă rămâne neconfirmată independent.

Suspiciuni privind influenţarea dezbaterilor politice din Occident

Informaţiile au generat reacţii şi speculaţii în mai multe ţări europene şi în Statele Unite, unde există de mult timp preocupări privind folosirea conturilor automate pentru amplificarea mesajelor politice şi accentuarea diviziunilor sociale.

În Germania, pe reţelele sociale au circulat afirmaţii potrivit cărora activitatea online asociată partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ar fi scăzut puternic după atacuri. Până la momentul relatării, nu fuseseră însă prezentate date verificate independent care să confirme aceste afirmaţii.

Eurodeputatul ceh Tomáš Zdechovský a comentat presupusa coincidenţă pe platforma X, afirmând că, dacă informaţiile se confirmă, scăderea activităţii online în urma lovirii centrelor de date ruseşti ar fi relevantă.

Afirmaţii similare au apărut şi în Marea Britanie, unde unii utilizatori au raportat o diminuare a activităţii online asociate partidului Reform UK. În Statele Unite, au fost semnalate mai puţine răspunsuri aparent automatizate, favorabile conservatorilor, pe platforma X, deţinută de Elon Musk.

Subiectul a atras atenţia unor persoane cunoscute pentru implicarea în dezbaterile politice, printre care activista de dreapta Laura Loomer, fostul campion mondial de şah şi opozant al Kremlinului Garry Kasparov şi Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia.

Coincidenţa dintre atacurile asupra centrelor de date Yandex şi scăderea traficului automat a readus în prim-plan o întrebare importantă: în ce măsură infrastructura digitală rusească susţine campanii de influenţă care depăşesc graniţele ţării?

Totuşi, datele privind traficul nu dovedesc că toate conturile dispărute temporar erau boţi politici şi nici că acestea erau coordonate direct de autorităţile ruse. Pentru a demonstra o asemenea legătură ar fi necesare analize suplimentare privind identitatea conturilor, infrastructura folosită şi comportamentul lor înainte şi după atacuri.

Discuţia are o miză politică importantă, mai ales în contextul apropierii alegerilor legislative intermediare din Statele Unite, programate pentru începutul lunii noiembrie 2026, şi al preocupărilor persistente privind interferenţele străine în procesele democratice.

Deocamdată, scăderea raportată a traficului automat constituie un indiciu relevant, dar nu o dovadă definitivă a amplorii operaţiunilor de influenţă ruseşti. Afirmaţiile privind efectul atacurilor asupra propagandei online trebuie privite cu prudenţă până la apariţia unor confirmări independente.