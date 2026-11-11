Samsung renunță la integrarea OneDrive și aduce Google Photos direct în aplicația Gallery

Samsung a încheiat parteneriatul cu Microsoft prin care serviciul OneDrive era preinstalat pe dispozitivele Galaxy și integrat în aplicații precum Samsung Gallery. În locul acestuia, producătorul sud-coreean a ales Google Photos, care va prelua funcția de sincronizare și backup al fotografiilor direct din aplicația Galerie.

Schimbarea este cu atât mai interesantă cu cât Samsung are propriul serviciu de stocare în cloud, disponibil utilizatorilor care își autentifică telefoanele Galaxy cu un cont Samsung. Cu toate acestea, compania nu pare interesată să extindă acest serviciu pentru a acoperi toate tipurile de date personale, preferând să lase stocarea fotografiilor și documentelor în seama unor furnizori externi, precum Microsoft și, mai nou, Google.

Astfel, utilizatorii vor începe să vadă notificări de tipul „Backup to Google Photos” chiar în aplicația Samsung Gallery. Este confirmarea oficială a schimbării de direcție, prin care Samsung înlocuiește integrarea OneDrive cu serviciul de fotografii oferit de Google.

Primele indicii ale acestei tranziții au apărut la începutul anului, când integrarea OneDrive a dispărut din Samsung Gallery, odată cu accesul direct la spațiul de stocare cloud oferit de Microsoft. Odată cu această modificare a fost eliminată și posibilitatea realizării automate a copiilor de siguranță.

Utilizatorii au putut continua să-și salveze fotografiile folosind aplicații precum OneDrive, Google Photos sau Amazon Photos, însă era necesară instalarea și configurarea separată a serviciului dorit. Aplicația Samsung Gallery a rămas, pentru o perioadă, doar o soluție locală pentru vizualizarea și administrarea fișierelor media stocate în memoria telefonului.

Revenirea unei integrări cloud direct în aplicația Galerie ar putea fi o veste bună pentru numeroși utilizatori Android, în special pentru cei care foloseau deja Google Photos pentru salvarea fotografiilor. În acest fel, aceștia nu mai trebuie să gestioneze copii redundante ale acelorași imagini, stocate simultan în Google Photos și OneDrive.

Totuși, schimbarea nu înseamnă că utilizatorii scapă de toate compromisurile asociate serviciilor cloud. Confidențialitatea datelor și modul în care fotografiile sunt utilizate de furnizori, inclusiv în contextul dezvoltării și antrenării tehnologiilor AI, rămân subiecte importante de luat în considerare.

Deocamdată, sincronizarea cu Google Photos direct din Samsung Gallery este disponibilă doar pe anumite dispozitive Galaxy care rulează One UI 9. Samsung precizează însă că versiunea actualizată a aplicației va ajunge și pe modele mai vechi, astfel încât funcționalitatea să fie disponibilă unui număr mai mare de utilizatori.

Activarea noii opțiuni este simplă: utilizatorii trebuie să acceseze pictograma Cloud din aplicația Samsung Gallery sau să intre în meniul Gallery Settings, unde pot activa funcția Sync photos and videos.

După configurare, fotografiile și videoclipurile sincronizate vor putea fi accesate atât de pe alte dispozitive Samsung compatibile, prin intermediul aplicației Gallery, cât și direct din Google Photos. Practic, Samsung readuce backupul cloud în aplicația Galerie, dar de această dată prin intermediul ecosistemului Google.