Apple pregătește ochelari inteligenți cu Siri AI

Apple se pregătește să intre pe piața ochelarilor inteligenți, iar primele indicii despre noul dispozitiv sugerează că lansarea nu mai este foarte departe. Potrivit informațiilor publicate de Mark Gurman de la Bloomberg, compania ar urma să prezinte prima generație de ochelari inteligenți în cadrul conferinței WWDC din iunie 2027. Dispozitivul nu va include însă funcții de realitate augmentată (AR), Apple preferând o abordare mai simplă, concentrată pe inteligența artificială, interacțiunea vocală și funcțiile multimedia.

Chiar dacă prezentarea ar putea avea loc în vara anului viitor, comercializarea nu va începe neapărat imediat. Gurman estimează că livrările către clienți ar putea debuta până la sfârșitul anului 2027.

Siri AI va fi principalul atu al ochelarilor Apple

Succesul noului dispozitiv va depinde în mare măsură de versiunea îmbunătățită a asistentului Siri, care urmează să primească funcții avansate de inteligență artificială și posibilitatea de a controla mai precis aplicațiile instalate pe iPhone.

Strategia Apple presupune introducerea acestor capabilități mai întâi pe telefoanele iPhone, oferindu-le dezvoltatorilor posibilitatea de a integra suport pentru noile funcții. Astfel, în momentul lansării ochelarilor inteligenți, ecosistemul software ar trebui să fie deja pregătit.

Practic, Apple vrea ca utilizatorii să poată interacționa cu aplicațiile și serviciile preferate prin intermediul comenzilor vocale, fără să fie nevoiți să scoată telefonul din buzunar pentru fiecare operațiune.

Ce tehnologie vor include ochelarii Apple

Prototipurile dezvoltate intern, cunoscute sub numele de cod N50, rulează în prezent o versiune simplificată a sistemului visionOS și folosesc un procesor nou, bazat pe arhitectura unor cipuri mai vechi dezvoltate pentru ceasurile inteligente Apple.

Un alt detaliu interesant privește sistemul de încărcare. Potrivit lui Gurman, Apple testează un încărcător magnetic asemănător MagSafe, cu o formă plată și dreptunghiulară, având aproximativ dimensiunea unei pastile Tic Tac. Acesta ar putea fi utilizat inclusiv atunci când ochelarii sunt purtați, fără să fie necesară îndepărtarea lor.

Compania acordă o atenție deosebită designului, protejării intimității utilizatorilor și calității sunetului. Apple încearcă astfel să evite aspectul unor dispozitive tehnologice voluminoase, mizând pe ochelari care să poată fi purtați în mod obișnuit, fără să atragă atenția.

Ochelarii vor funcționa și fără iPhone în apropiere, dar cu limitări

Un alt aspect important este conectivitatea Wi-Fi, care ar putea permite utilizarea anumitor funcții chiar și atunci când iPhone-ul nu se află în apropiere.

De exemplu, utilizatorii ar putea continua să asculte muzică prin conexiunea Wi-Fi după ce se îndepărtează de telefon. De asemenea, dispozitivul ar urma să ofere suport pentru apeluri telefonice, redare audio și comunicații FaceTime.

Totuși, ochelarii nu vor funcționa ca un dispozitiv complet independent. Pentru numeroase operațiuni și interacțiuni cu aplicațiile terțe, aceștia vor depinde în continuare de un iPhone conectat.

Apple susține că lucrează și la obținerea unei calități audio deosebite, angajații companiei implicați în testarea prototipurilor considerând că sistemul de sunet ar putea fi unul dintre punctele forte ale produsului.

Apple intră într-o competiție dominată momentan de Meta

Prin acest proiect, Apple se pregătește să concureze direct cu produse precum Meta Ray-Ban. Spre deosebire de dispozitivele de realitate augmentată, noua generație de ochelari Apple va pune accentul pe funcțiile inteligente, camere, sunet și integrarea cu ecosistemul iPhone.

Absența funcțiilor AR sugerează că Apple nu încearcă, cel puțin pentru prima generație, să transforme ochelarii într-un înlocuitor pentru telefon sau pentru casca Vision Pro. Obiectivul pare să fie dezvoltarea unui accesoriu discret, care să extindă posibilitățile iPhone-ului și să permită interacțiuni mai naturale cu Siri.

Dacă informațiile se confirmă, prezentarea din iunie 2027 ar putea marca un nou capitol în strategia Apple privind dispozitivele purtabile și inteligența artificială.