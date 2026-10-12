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    – 3 Camere

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– 3 Camere

Monitorul de GalatiImobiliare12.10.2026

3 CAMERE
  • Vând apartament 3 camere semidecomandat, Micro 19, etaj 3, CT, termopan, apă separat, izolație exterioară, 53.000 euro. Telefon 0745-612.667 (232)

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