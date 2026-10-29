Autorităţile de aplicare a legii şi instituţiile de medicină legală din Statele Unite ale Americii sunt în stare de alertă maximă în faţa apariţiei pe piaţa neagră a unei substanţe sintetice extrem de periculoase. Este vorba despre ciclorfină, un opioid de o putere ieşită din comun, care depăşeşte efectele deja devastatoare ale celebrului fentanil. Substanţa a început să fie identificată tot mai des în analizele toxicologice ale medicilor legişti, în rapoartele de confiscări ale poliţiei locale şi în avertismentele emise de campusurile universitare. Asociată cu cel puţin 122 de decese înregistrate începând din iulie 2025, ciclorfina a fost încadrată oficial în primăvara acestui an ca o „ameninţare emergentă”, iar în luna august Administraţia pentru Combaterea Drogurilor (DEA) a inclus-o temporar pe Lista I a substanţelor controlate, decretând ilegalitatea sa totală pe teritoriul american.

Din punct de vedere farmacologic, ciclorfina face parte dintr-o familie relativ nouă de opioide sintetice denumite generic „orfine”, substanţe care nu au fost create şi nici utilizate vreodată în scopuri terapeutice sau medicale. Cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord au detectat prima dată prezenţa acestui drog în Statele Unite în vara anului 2024, deşi toxicologii europeni monitorizau apariţia orfinelor pe pieţele clandestine încă din anul 2019. Experţii explică faptul că emergenţa ciclorfinei este o consecinţă directă a măsurilor internaţionale de interzicere a precursorilor de fentanil. Presaţi de controalele tot mai severe, chimiştii de pe piaţa neagră au conceput compuşi complet noi, diferiţi din punct de vedere structural, dar capabili să livreze efecte narcotice similare sau chiar amplificate.

Testele de laborator arată că ciclorfina interacţionează agresiv cu receptorii opioizi din creier, declanşând stări profunde de sedare, euforie, dar şi o scădere dramatică a nivelului de conştienţă. Cel mai mare pericol legat de consumul acestei substanţe rămâne însă instalarea rapidă a depresiei respiratorii severe, fenomen în care respiraţia victimei încetineşte critic sau se opreşte definitiv în scurt timp. Cu toate acestea, specialiştii în adicţii precizează că cazurile rămân pentru moment sporadice în comparaţie cu traficul de fentanil şi aduc o veste vitală pentru serviciile de urgenţă: efectele supradozei de ciclorfină pot fi inversate prin administrarea promptă de naloxonă (cunoscută comercial sub numele de Narcan), antidotul standard folosit împotriva supradozelor de opioide. (sursa stiripesurse.ro)