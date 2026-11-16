Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a reacţionat după ce Tribunalul Bucureşti a decis suspendarea hotărârilor Consiliului Local şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările de modernizare a Falezei Dunării. Edilul susţine că proiectul este pus în pericol şi avertizează că oraşul riscă să piardă o finanţare de peste 40 de milioane de euro.

Într-un mesaj public, primarul a criticat acţiunile în instanţă care au dus la suspendarea actelor administrative şi a prezentat consecinţele pe care le-ar putea avea blocarea proiectului. Printre acestea se numără oprirea lucrărilor, riscul pierderii investiţiei şi al locurilor de muncă ale celor implicaţi în execuţie.

Dezvoltarea oraşului este pusă în pericol de procesomani şi oameni rupţi de realitate. Modernizarea Falezei Dunării, unul dintre cele mai importante proiecte ale Galaţiului, s-a oprit astăzi în instanţă. Iar consecinţele nu vor fi suportate de cei care au iniţiat aceste procese, ci de noi toţi.

Ce înseamnă, concret, blocarea proiectului?

Lucrările se opresc, iar Faleza rămâne în starea actuală.

Investiţiile sunt puse în pericol, iar banii deja cheltuiţi riscă să nu-şi mai atingă scopul. Riscăm să pierdem peste 40 de milioane de euro, bani câştigaţi de oraş.

Oamenii care muncesc la acest proiect îşi pot pierde locurile de muncă.

Galaţiul pierde o şansă importantă de a avea o faleză modernă, atractivă şi accesibilă tuturor.

Şi, în final, factura o plătim cu toţii!

Este firesc să existe dezbateri, să fie exprimate opinii şi să fie apărat mediul. Dar este la fel de firesc ca dezvoltarea unui oraş să nu fie sacrificată, iar interesele unei comunităţi întregi să fie luate în considerare.

Vom lupta în continuare în instanţă pentru acest proiect. Faleza Dunării este a tuturor gălăţenilor!, a declarat Ionuț Pucheanu.

Primăria va contesta decizia Tribunalului

Reacţia primarului vine după ce Tribunalul Bucureşti a admis în parte cererea formulată de Fundaţia Eco-Civica şi Asociaţia Bankwatch România şi a suspendat executarea HCL Galaţi nr. 528/2023, HCL nr. 801/2024 şi a Autorizaţiei de construire nr. 126/22.04.2026.

Anterior, biroul de presă al Primăriei Galaţi a transmis că municipalitatea va formula recurs în termen de cinci zile de la comunicarea hotărârii.

Recursul va fi judecat tot în cadrul Tribunalului Bucureşti, potrivit menţiunilor din hotărâre.