Cabana Babele, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale turismului montan din România, a fost cumpărată de trei tineri antreprenori români cu afaceri în Dubai.

Potrivit informațiilor transmise de Antena 3 CNN, care citează Profit.ro, valoarea tranzacției s-a ridicat la 1,5 milioane de euro, iar noii proprietari plănuiesc o investiție totală de aproximativ 10 milioane de euro pentru a transforma cabana într-un hotel modern de patru stele, dotat cu restaurant à la carte și centru SPA.

Achiziția a fost realizată prin fondul de capital de risc Ice Capital din Dubai, înființat de tinerii IT-iști români Alexandru Iulian Florea, Robert Preoteasa și Cristian Ciobanu, cunoscuți pentru dezvoltarea aplicației de călătorii Framey.

Situată la 2.206 metri altitudine în Munții Bucegi, aproape de Babele și Sfinx, cabana are 1.764 mp și 20 de camere, clădirea actuală datând din 1970 (după ce prima a fost construită în 1937).

Planurile noilor proprietari și apelul către turiști

Alexandru Iulian Florea, CEO al Ice Capital, a subliniat că proiectul urmărește un echilibru între confort și păstrarea spiritului montan.

Totodată, investitorii au lansat un site oficial prin care le cer turiștilor fotografii vechi, obiecte și amintiri legate de cabană. Lucrările vor putea fi urmărite pe rețelele sociale, urmând ca termenul de redeschidere să fie anunțat ulterior.

FOTO: Agerpres