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    Numerele câştigătoare la Loto, duminică, 11 octombrie. Report de peste 2,5 milioane de euro la 6/49

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Numerele câştigătoare la Loto, duminică, 11 octombrie. Report de peste 2,5 milioane de euro la 6/49

Nicoleta RogojinăDe interes public11 octombrie 2026

Numerele câştigătoare la Loto, duminică, 11 octombrie. Report de peste 2,5 milioane de euro la 6/49

Loteria Română a organizat duminică, 11 octombrie, noi trageri la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus şi Super Noroc. Marele premiu de la 6/49, categoria I, depăşeşte 2,54 milioane de euro, în timp ce la Joker se apropie de 1,7 milioane de euro.

Numerele extrase duminică, 11 octombrie 2026

Loto 6/49: 13, 39, 33, 34, 23, 14

Joker: 39, 20, 31, 14, 5 + 2

Loto 5/40: 31, 33, 19, 15, 6, 5

Noroc: 8210193

Noroc Plus: 924243

Super Noroc: 442607

Ce reporturi sunt în joc la următoarele trageri Loto

La Loto 6/49, la categoria I, reportul a ajuns la peste 13,63 milioane de lei, echivalentul a peste 2,54 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depăşeşte 2,41 milioane de lei, adică aproximativ 450.700 de euro.

La Joker, categoria I, este în joc un report de peste 9 milioane de lei, echivalentul a peste 1,68 milioane de euro. La categoria a II-a, suma reportată depăşeşte 49.400 de lei.

La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 189.200 de lei, echivalentul a aproximativ 35.400 de euro.

La Loto 5/40, categoria I, reportul depăşeşte 2,31 milioane de lei, adică aproximativ 432.900 de euro. La Super Noroc, categoria I, este în joc un report de peste 473.400 de lei, echivalentul a aproximativ

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