Tranzacţie gigant pe piaţa media din România: Grupul Clever Media preia integral Kanal D, Kanal D2 şi Radio Impuls

Piața audiovizuală din România este zdruncinată de o tranzacție de proporții istorice, după ce Grupul Clever Media a anunțat oficial semnarea acordului pentru achiziționarea a 100% din acțiunile Doğan Media International S.A. Marea preluare vizează portofoliul complet al uneia dintre cele mai puternice companii media din țară, incluzând posturile naționale de televiziune Kanal D și Kanal D2, stația Radio Impuls și o divizie digitală extrem de bine dezvoltată. Achiziția este realizată prin intermediul societății Romanian Content Project S.R.L., deținută de Clever Media Network S.R.L. și EAD.RO Interactive S.R.L., în baza acordului de vânzare-cumpărare a acțiunilor (Share Purchase Agreement) semnat cu Doğan Media Invest BV și DHI Investment, marcând un moment de cotitură strategică în industria media autohtonă.

Această mutare de anvergură se înscrie în strategia de dezvoltare și diversificare a Grupului Clever Media, structurat în jurul unui ecosistem integrat ce reunește deja televiziuni generaliste, canale sportive, tematice și platforme digitale de marea audiență. Înainte de această tranzacție, portofoliul Clever Media cuprindea 18 canale TV — printre care Prima TV, Prima News, cele cinci canale Prima Sport, Cinemaraton, Agro TV sau Medika TV — dar și platforme online de referință precum Profit.ro, Cotidianul.ro, Life.ro și PrimaPlay.ro. Prin integrarea brandurilor Doğan Media International, grupul își extinde exponențial prezența pe piață, adăugând în portofoliu un canal TV aflat constant pe primul loc în Daytime și pe poziția secundă în Prime Time la nivel național.

Preluarea va permite reunirea unor portofolii complementare și a unor echipe de profesioniști consacrați, punând bazele unuia dintre cele mai importante ecosisteme media din România, capabil să ofere conținut diversificat pe TV, radio și în mediul online. Totuși, finalizarea oficială a tranzacției rămâne condiționată de obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, precum Consiliul Concurenței și Consiliul Național al Audiovizualului. Până la primirea avizelor finale, Doğan Media International își va desfășura activitatea în structura actuală, toate programele, brandurile și operațiunile continuând să funcționeze fără nicio întrerupere pentru telespectatori și ascultători.