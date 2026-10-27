Cursă internaţională oprită la vama Racovăţ: Un cetăţean din Ecuador la volanul unei maşini din Ucraina, prins fără drept de conducere în România

O veritabilă combinaţie internaţională s-a încheiat cu deschiderea unui dosar penal la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăţ. Vineri, 23 octombrie 2026, în jurul ori 13:30, la linia de control pentru părăsirea teritoriului naţional s-a prezentat un cetăţean din Ecuador, în vârstă de 29 de ani. Acesta se afla la volanul unui autoturism înmatriculat în Republica Ucraina şi intenţiona să treacă graniţa fără a anticipa rigorile verificărilor specifice efectuate de poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Iaşi.

În momentul solicitării documentelor de călătorie şi de circulaţie, bărbatul a înmânat cadrelor de frontieră un permis de conducere naţional eliberat de autorităţile din Ecuador. Conform legislaţiei rutiere în vigoare pe teritoriul României, conducătorii auto posesori de permise emise de state nemembre ale Uniunii Europene sau din afara Convenţiei de la Viena au obligaţia de a deţine şi un permis de conducere internaţional valabil pentru a putea rula legal pe drumurile publice. Verificările suplimentare efectuate de poliţişti au confirmat că tânărul sud-american nu poseda un astfel de document doveditor.

În faţa acestei nereguli grave, intenţia bărbatului de a-şi continua călătoria a fost zădărnicită pe loc. Poliţiştii de frontieră efectuează în prezent cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conducere autovehicule în România. La finalizarea anchetei, urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun împotriva conducătorului auto.